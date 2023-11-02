Польша планирует запустить инвестфонд для финансирования польских и украинских предпринимателей — Finance.ua

Польша планирует запустить инвестфонд для финансирования польских и украинских предпринимателей
Польша намерена запустить инвестиционный фонд для развития польских и украинских предпринимателей в Украине с возможностью страхования инвестиций.
Об этом сообщила правительственная уполномоченная по польско-украинскому сотрудничеству в области развития Ядвига Эмилевич.
Инвестиционный фонд, финансирующий развитие в Украине малых и средних украинских и польских компаний, планируется запустить до конца года.
По ее словам, для реализации этого и других проектов Минфин Польши согласовал увеличение с 2024 года государственного финансирования программ сотрудничества с Украиной, однако деталей уполномоченная не сообщила.
Страхование инвестиций будет осуществлять польская государственная корпорация по страхованию экспортных кредитов (KUKE). По словам Эмилевич, KUKE после изменения законодательства расширила сферу деятельности и с сентября страхует и перестраховывает инвестиционные и экспортные контракты не только польских, но и международных компаний, в том числе украинских.
Польский фонд развития объединяет шесть государственных учреждений, финансирующих, страхующих, сопровождающих деятельность польских предприятий на внутреннем и международном рынке.
Общий объем финансирования для развития польских предприятий составляет 21,6 млрд злотых (около $5,2 млрд по текущему курсу).
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