Украина направила ноту Польше — просит не допустить блокирования движения на границе Сегодня 19:13 — Казна и Политика

Украина направила ноту Польше — просит не допустить блокирования движения на границе

Украина дипломатической нотой обратилась к Польше с просьбой не допустить блокирования польскими перевозчиками общей границы. Такое блокирование будет вредить интересам обеих стран и негативно отразится на торговых отношениях.

Об этом в комментарии Укринформу заявил посол Украины в Польше Василий Зварич, комментируя намерения польских перевозчиков начать с 3 ноября блокаду польско-украинской границы.

Как отметил украинский дипломат, блокирование польскими перевозчиками товародвижения или любое его ограничение нанесет ущерб интересам Украины и Польши, а в условиях российской агрессии и нагрузки на пункты пропуска такие действия неуместны.

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«Мы надеемся, что польские власти сумеют достичь взаимопонимания с потенциальными протестующими во избежание блокирования границы. Ведь такие угрозы протестующих блокировать движение в пунктах пропуска совсем не помогают имиджу Польши, а также тем польским предпринимателям, которые участвуют или намерены участвовать в проектах по восстановлению Украины. Посольство и генеральное консульство Украины находятся в постоянном контакте с Мининфраструктуры Польши и подкарпатским и люблинским воеводами. Кроме того, посольство обратилось с официальной нотой в МИД Польши с просьбой принять меры по недопущению блокирования или ограничения движения через украинско-польскую границу», — подчеркнул Зварич.

Напомним, спикер ГНСУ Андрей Демченко ранее заявил, что с 3 ноября польские перевозчики, которые видят конкуренцию со стороны украинских коллег, планируют блокировать работу пункта пропуска «Корчева-Краковец» на польско-украинской границе.

По его словам, во вторник с польской стороной состоялась пограничная представительная встреча, на которой поляки сообщили, что с 3 ноября может состояться забастовка и в определенной форме блокирование границы, которое может продолжаться даже до конца этого года.

В свою очередь, Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры во вторник проинформировало , что обратилось в Министерство инфраструктуры Польши и Директорат по мобильности Еврокомиссии для проведения встречи со всеми привлеченными сторонами по решению вопроса с выполнением меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска.

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Как подчеркнуло министерство, такие забастовки и блокирование границы вредят как Киеву, так и Варшаве. В министерстве проинформировали о запланированной встрече с Директоратом Еврокомиссии (DG MOVE) для выработки совместных решений, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.

Среди требований польских перевозчиков, которые грозятся с 3 ноября заблокировать или максимально усложнить автомобильное движение на польско-украинской границе, в частности:

возвращение украинским перевозчикам разрешений;

усиление для иностранных перевозчиков правил перевозок по ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта);

невозможность регистрировать компании в Польше, если их финансовая деятельность ведется не на территории ЕС;

создание отдельной очереди в е-очереди для автомобилей на номерах стран ЕС;

создание отдельной очереди на всех границах для пустых фур, а также получение доступа к украинской системе «Шлях».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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