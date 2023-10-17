Германия возвращает контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией — Finance.ua

Германия возвращает контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией Сегодня 10:14 — Мир

Германия возвращает контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией

После долгих сомнений федеральное правительство Германии готовит стационарный контроль на дополнительных участках границы. Временный внутренний пограничный контроль осуществляется на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией.

Об этом сообщает Welt

По словам главы МВД Нэнси Фезер, она уже сообщила Европейской комиссии о введении временного внутреннего пограничного контроля на границах.

Решение «сначала действует в течение десяти дней, начиная с 16 октября 2023 года, и может быть продлено на общий срок до двух месяцев». В то же время контроль на сухопутной границе с Австрией снова продлят на шесть месяцев — он действует с 2015 года.

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Это означает, говорят в министерстве, что федеральная полиция теперь может использовать те же ресурсы на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, которые она давно использует на границе с Австрией.

За последние несколько недель значительно увеличилось количество завуалированных обысков по всей приграничной зоне и проведено совместное патрулирование с пограничной полицией Польши и Чехии на их территории. Уже существует такой общий план действий со Швейцарией. Эти меры следует продолжать в тесной координации с соседними странами, отметила Фезер.

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В то же время Германия нуждается в «эффективном ограничении нелегальной миграции, чтобы облегчить нагрузку на наши муниципалитеты», добавила она.

По данным Министерства внутренних дел, к началу октября Федеральная полиция уже обнаружила около 98 000 несанкционированных въездов в Германию в 2023 году, а в 2022 году их было около 92 000.

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Українська правда По материалам:

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