Кабмин внес изменения в правила пересечения границы — Finance.ua

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Кабмин внес изменения в правила пересечения границы

Казна и Политика
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Кабмин внес изменения в правила пересечения границы
Кабмин внес изменения в правила пересечения границы
Кабинет Министров внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
По его словам, увеличен разрешительный «лимит» для водителей, осуществляющих международные автоперевозки.
Нововведения одобрены с целью обеспечения соблюдения положений Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕСТР).
Увеличено количество водителей, которые могут пересекать госграницу на пассажирском и грузовом транспортном средстве лицензиата:
  • для грузовых транспортных средств увеличено с одного водителя до двух;
  • для пассажирских — с двух водителей до трех.
Как известно, из-за военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уехать из страны. Разрешается выезд только по таким основаниям, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и т. д.
Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны подготовило план мер по устранению причин, приводящих к коррупции в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Речь идет о коррупционных рисках при пересечении границы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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