Некоторые страны Шенгенской группы возобновили проверки на границе — Finance.ua

Некоторые страны Шенгенской группы возобновили проверки на границе Сегодня 22:31 — Мир

Некоторые страны Шенгенской группы возобновили проверки на границе

Некоторые страны Шенгенской группы возобновили проверки на внутренних европейских границах. В качестве причины указывается миграционный кризис, с которым снова столкнулся ЕС.

Об этом пишет euronews

Доцент кафедры политологии Мессинского университета Эудженио Кусумано заявил, что возобновление пограничного контроля используется как сигнал для общественности, ведь правительство жестко относится к миграции.

Возобновление проверок также связано с прибытием большого количества мигрантов в страны Южной Европы.

«Благодаря отсутствию проверки на границе беженцы свободно передвигаются по континенту, и в некоторых странах ЕС в последние месяцы наблюдается резкий рост количества запросов о предоставлении убежища. В частности, в Германии», — говорится в сообщении.

В то же время Берлин объясняет возобновление проверок на границах с Польшей и Чехией борьбой с торговцами людьми. Усиливает наблюдение за пересечением своей границы с Хорватией, недавно присоединившейся к Шенгенской зоне, и Словения.

Напомним, Шенгенское соглашение было подписано пятью странами — Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом в июне 1985 года.

Позже к нему присоединились почти все страны расширяющегося Евросоюза, а также Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

Ирландия из-за отдельного соглашения с Великобританией в Шенген войти не смогла.

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