Некоторые страны Шенгенской группы возобновили проверки на границе — Finance.ua
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Некоторые страны Шенгенской группы возобновили проверки на границе

Мир
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Некоторые страны Шенгенской группы возобновили проверки на границе
Некоторые страны Шенгенской группы возобновили проверки на границе
Некоторые страны Шенгенской группы возобновили проверки на внутренних европейских границах. В качестве причины указывается миграционный кризис, с которым снова столкнулся ЕС.
Об этом пишет euronews.
Доцент кафедры политологии Мессинского университета Эудженио Кусумано заявил, что возобновление пограничного контроля используется как сигнал для общественности, ведь правительство жестко относится к миграции.
Возобновление проверок также связано с прибытием большого количества мигрантов в страны Южной Европы.
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«Благодаря отсутствию проверки на границе беженцы свободно передвигаются по континенту, и в некоторых странах ЕС в последние месяцы наблюдается резкий рост количества запросов о предоставлении убежища. В частности, в Германии», — говорится в сообщении.
В то же время Берлин объясняет возобновление проверок на границах с Польшей и Чехией борьбой с торговцами людьми. Усиливает наблюдение за пересечением своей границы с Хорватией, недавно присоединившейся к Шенгенской зоне, и Словения.
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Напомним, Шенгенское соглашение было подписано пятью странами — Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом в июне 1985 года.
Позже к нему присоединились почти все страны расширяющегося Евросоюза, а также Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.
Ирландия из-за отдельного соглашения с Великобританией в Шенген войти не смогла.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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