Болгария и Румыния должны присоединиться к «Шенгену» в этом году — Европарламент
Депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую Европейский совет одобрить присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне свободного передвижения до конца 2023 года.
Об этом говорится в пресс-релизе Европарламента.
За соответствующий документ проголосовали 526 евродепутатов, 57 — против и еще 42 воздержались.
В Европарламенте считают, что Болгария и Румыния уже выполнили необходимые требования для вступления в Шенгенскую зону.
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В резолюции отмечается, что пребывание этих двух стран вне Шенгена наносит экономический ущерб единому рынку Евросоюза из-за препятствования свободному движению товаров.
Кроме того, указывается на «непоправимый вред» окружающей среде, что противоречит целям ЕС в вопросах соблюдения климатического равновесия. Евродепутаты отметили, что тысячи транспортных средств ежедневно ожидают пересечения границ Болгарии и Румынии от нескольких часов до нескольких дней. Поэтому ежегодно выбрасывается около 46 тысяч тонн CO2, что ставит под угрозу здоровье водителей, таможенников и людей, живущих вблизи пограничных переходов.
Одобренная резолюция также призывает Еврокомиссию оценить ущерб от упущенных возможностей и ущерб окружающей среде, которые Румыния и Болгария понесли с июня 2011 года из-за «необоснованного отказа» в членстве в Шенгенской зоне, и поощряет рассмотреть варианты финансовой компенсации.
Напомним, министры внутренних дел и юстиции стран ЕС 8 декабря прошлого года не приняли решение о расширении Шенгенской зоны на Болгарию и Румынию, но согласились на присоединение Хорватии.
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