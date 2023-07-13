Болгария и Румыния должны присоединиться к «Шенгену» в этом году — Европарламент Сегодня 10:45 — Мир

Болгария и Румыния должны присоединиться к «Шенгену» в этом году — Европарламент

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую Европейский совет одобрить присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне свободного передвижения до конца 2023 года.

Об этом говорится в пресс-релизе Европарламента.

За соответствующий документ проголосовали 526 евродепутатов, 57 — против и еще 42 воздержались.

В Европарламенте считают, что Болгария и Румыния уже выполнили необходимые требования для вступления в Шенгенскую зону.

В резолюции отмечается, что пребывание этих двух стран вне Шенгена наносит экономический ущерб единому рынку Евросоюза из-за препятствования свободному движению товаров.

Кроме того, указывается на «непоправимый вред» окружающей среде, что противоречит целям ЕС в вопросах соблюдения климатического равновесия. Евродепутаты отметили, что тысячи транспортных средств ежедневно ожидают пересечения границ Болгарии и Румынии от нескольких часов до нескольких дней. Поэтому ежегодно выбрасывается около 46 тысяч тонн CO2, что ставит под угрозу здоровье водителей, таможенников и людей, живущих вблизи пограничных переходов.

Одобренная резолюция также призывает Еврокомиссию оценить ущерб от упущенных возможностей и ущерб окружающей среде, которые Румыния и Болгария понесли с июня 2011 года из-за «необоснованного отказа» в членстве в Шенгенской зоне, и поощряет рассмотреть варианты финансовой компенсации.

Напомним, министры внутренних дел и юстиции стран ЕС 8 декабря прошлого года не приняли решение о расширении Шенгенской зоны на Болгарию и Румынию, но согласились на присоединение Хорватии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.