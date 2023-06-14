В ЕС рассказали, какими будут шенген-визы нового формата — Finance.ua

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В ЕС рассказали, какими будут шенген-визы нового формата

Личные финансы
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В ЕС рассказали, какими будут шенген-визы нового формата
В ЕС рассказали, какими будут шенген-визы нового формата
Парламент и Совет Е С согласились изменить процедуру подачи заявлений на шенгенскую визу. Вся процедура подачи будет проходить полностью онлайн.
Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.
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Новый регламент цифровизации оформления виз в ЕС меняет способ подачи заявок. Вводится система онлайн-заявки, а традиционная визовая наклейка сменится цифровой.
Вводя новые правила, власти ЕС хотят усилить безопасность в пределах Шенгенской зоны.
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«Цифровая виза упростит процесс подачи заявки для путешественников, упростит административную процедуру и повысит безопасность Шенгенской зоны, например, уменьшив риск фальсификации и кражи визовой наклейки», — отметила министр миграции Швеции Мария Малмер Стенергард.
Впрочем, новые форматы виз и подачи заявок должны одобрить государства-члены ЕС. Когда все согласования завершатся, будет создана новая платформа подачи заявлений на визы.
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За некоторыми исключениями, заявления на получение шенгенской визы будут подаваться через единую платформу. Это будет единый веб-сайт, который будет перенаправлять заявителей в соответствующие визовые системы.
Платформа позволит всем заявителям на шенгенскую визу вводить нужные данные, загружать электронные копии проездных и сопроводительных документов, а также оплачивать визовый сбор. Также через тот же сайт заявители будут получать уведомления о предоставлении виз.
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Личная явка в консульства стран ЕС потребуется только тем, кто подает документы впервые, лицам с новыми проездными документами и лицам с просроченными биометрическими данными.
Когда заявитель на визу хочет посетить несколько стран Шенгенского соглашения, платформа автоматически определит государство, отвечающее за рассмотрение заявки, на основе продолжительности его запланированного пребывания.
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В будущем шенген-визы будут выдаваться в цифровом формате. На визах будет стоять 2D штрих-код с криптографической подписью. Такие изменения призваны уменьшить риски, связанные с поддельными и похищенными визовыми наклейками.

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По материалам:
РБК-Україна
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