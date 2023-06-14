В ЕС рассказали, какими будут шенген-визы нового формата — Finance.ua

В ЕС рассказали, какими будут шенген-визы нового формата Сегодня 16:28 — Личные финансы

В ЕС рассказали, какими будут шенген-визы нового формата

Парламент и Совет Е С согласились изменить процедуру подачи заявлений на шенгенскую визу. Вся процедура подачи будет проходить полностью онлайн.

Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com

Новый регламент цифровизации оформления виз в ЕС меняет способ подачи заявок. Вводится система онлайн-заявки, а традиционная визовая наклейка сменится цифровой.

Вводя новые правила, власти ЕС хотят усилить безопасность в пределах Шенгенской зоны.

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«Цифровая виза упростит процесс подачи заявки для путешественников, упростит административную процедуру и повысит безопасность Шенгенской зоны, например, уменьшив риск фальсификации и кражи визовой наклейки», — отметила министр миграции Швеции Мария Малмер Стенергард.

Впрочем, новые форматы виз и подачи заявок должны одобрить государства-члены ЕС. Когда все согласования завершатся, будет создана новая платформа подачи заявлений на визы.

За некоторыми исключениями, заявления на получение шенгенской визы будут подаваться через единую платформу. Это будет единый веб-сайт, который будет перенаправлять заявителей в соответствующие визовые системы.

Платформа позволит всем заявителям на шенгенскую визу вводить нужные данные, загружать электронные копии проездных и сопроводительных документов, а также оплачивать визовый сбор. Также через тот же сайт заявители будут получать уведомления о предоставлении виз.

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Личная явка в консульства стран ЕС потребуется только тем, кто подает документы впервые, лицам с новыми проездными документами и лицам с просроченными биометрическими данными.

Когда заявитель на визу хочет посетить несколько стран Шенгенского соглашения, платформа автоматически определит государство, отвечающее за рассмотрение заявки, на основе продолжительности его запланированного пребывания.

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В будущем шенген-визы будут выдаваться в цифровом формате. На визах будет стоять 2D штрих-код с криптографической подписью. Такие изменения призваны уменьшить риски, связанные с поддельными и похищенными визовыми наклейками.

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