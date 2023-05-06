Еще одна курортная страна планирует отменить визовые сборы для иностранцев — Finance.ua

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Еще одна курортная страна планирует отменить визовые сборы для иностранцев

Мир
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Еще одна курортная страна планирует отменить визовые сборы для иностранцев
Еще одна курортная страна планирует отменить визовые сборы для иностранцев
Шри-Ланка в скором времени вернется к политике «бесплатной визы по прибытии», чтобы привлечь больше туристов посетить страну. Правда, когда это произойдет, пока не известно.
Об этом сообщает Sunday Observer.
По словам государственного министра туризма Дианы Гамадж, многие страны, в том числе Сингапур и Мальдивы, успешно внедряют это. Потому и Шри-Ланка планирует принять такое же решение.
«Одним из ключевых секретов успеха туризма, несомненно, является бесплатная виза по прибытии, и пора Шри-Ланке также принять во внимание и ввести это», — сказала она.
Таким образом они надеются привлечь в страну больше иностранцев, как это делают, например, в Сингапуре: в страну приезжает много туристов, которые к тому же привозят много денег. Она сказала, что схема «Бесплатная виза по прибытии» также будет способствовать инвестициям в страну.
Министр пояснила, что экономические выгоды будут гораздо больше, чем текущие доходы, полученные от сбора за визу в страну. Считает, что лучше забыть о визовом сборе в размере 50 долларов с одного пассажира и заинтересоваться туристами, которые тратят около 1 000 долларов в день в этой стране.
Кроме того, возможно, в ближайшее время на Шри-Ланке заработает программа «золотых виз» — выдавать их иностранцам за инвестиции в размере 250 000 долларов. Проект в настоящее время в разработке.

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По материалам:
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