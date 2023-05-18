Как остаться в Германии после окончания безвизовых дней: основные возможности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как остаться в Германии после окончания безвизовых дней: основные возможности

Личные финансы
72
Как остаться в Германии после окончания безвизовых дней: основные возможности
Как остаться в Германии после окончания безвизовых дней: основные возможности
Украинцы в Германии могут находиться как без шенгенской визы, так и без загранпаспорта. Однако после въезда срок легального пребывания — 90 дней.
Какие есть возможности, чтобы остаться в этой стране дольше, рассказывает newsletter.

Что делать после приезда в Германию

Норма о безвизовом въезде на территорию Германии в настоящее время действует до 31 мая 2023 года. После этого украинцы имеют право на 90-дневное пребывание без регистрации. Это касается и тех людей, которые на 24 февраля 2022 года не находились в Украине.
Для регистрации можно обратиться в центр приема беженцев. К примеру, в аэропорту Тегель (Saatwinkler Damm, 13 405 Berlin). Там беглецов от войны распределяют в Берлин или другую федеральную землю, где предоставляют жилье, выплаты и медицинское обслуживание. В центре также могут помочь с временным местом для ночлега.
Можно не ждать, пока истечет 90 дней без регистрации временной защиты, сразу подать заявление на получение разрешения на пребывание. Это позволит оставаться длительное время в связи с тем, что в Украине война.
Чтобы остаться в Берлине, нужно иметь там регистрацию. Поэтому следует обратиться в центр приема беженцев в Тегеле, отвечающий за распределение в Берлине, и подать заявление.

При каких условиях беженцы могут остаться в Берлине

Основанием для того, чтобы украинцев оставили в столице, а не распределили в другие федеральные земли, могут быть следующие обстоятельства:
  1. Беженцу или члену семьи требуется медицинская или психологическая помощь, специальный уход. Надо иметь подтверждение врача.
  2. Уже есть жилье в Берлине на длительное время. Необходимо иметь подтверждение арендодателя или бессрочный договор аренды.
  3. Один из близких родственников уже проживает в Берлине.
  4. Трудоустройство в Берлине, поступление на обучение в учреждение профессионального образования или высшего учебного заведения.
  5. Последний месяц беременности или декретный отпуск.

Что нужно знать о правах украинцев в Германии

До момента принятия решения о продлении пребывания в Германии украинцы имеют право на оформление социальной помощи и в перспективе — на трудоустройство. Основанием для этого является потребность в социальной защите на территории другой страны.
В течение 90 дней можно подать заявку на получение разрешения на пребывание на другом основании — например, с целью обучения или занятия трудовой деятельностью.
Еще один вариант — подача ходатайства для получения международной защиты (статус беженца). Следует учитывать правовые последствия. К примеру, получатели статуса беженца не имеют права устроиться на работу или сменить место жительства с пункта первоначального приема.

Кто может приехать в Германию к бежавшим от войны украинцам

Родственники беглецов от войны в Украине имеют право переехать в Германию до 31 мая и поселиться вместе. Они будут иметь разрешение на пребывание в рамках воссоединения семьи и получат такую же социальную помощь. Родственниками по немецкому законодательству считаются:
  • муж или жена;
  • партнер в длительных отношениях, но без заключения брака. При этом он имеет статус временной защиты;
  • несовершеннолетние дети;
  • бабушка или дедушка, которые с начала войны в Украине жили на иждивении лица, переехавшего в Германию.
Если члены семьи приехали одновременно, достаточно будет подать одну заявку на всех для разрешения на пребывание. Достаточно вписать в бланк всех членов семьи.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.