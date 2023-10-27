Шенген «больше не работает»: президент Румынии отметил, что многие страны закрыли свои границы — Finance.ua

Шенген «больше не работает»: президент Румынии отметил, что многие страны закрыли свои границы Сегодня 20:20 — Мир

Шенген «больше не работает»: президент Румынии отметил, что многие страны закрыли свои границы

Президент Румынии Клаус Йоганнис заявил, что Шенгенской зоны почти больше не существует, поскольку многие страны закрыли свои границы. Несмотря на это, Румыния продолжит участвовать в текущих переговорах о вступлении страны в Шенген.

Об этом заявил румынский президент перед заседанием Совета ЕС 26 октября, сообщает G4 Media.

«Реальность такова, что Шенгенская зона больше не работает и почти не существует, потому что многие государства закрыли свои границы. (…) Мы хотим заключить соглашение, которое больше не работает. Это вопрос, который мы должны задать себе», — сказал Клаус Йоганнис.

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Но он заверил, что Румыния продолжит обсуждение с государствами-членами ЕС, чтобы разблокировать присоединение к зоне свободного передвижения.

«Мы продолжаем дипломатическую линию, но этот диалог становится все более странным в условиях, когда Австрия каждый раз говорит, что она не имеет ничего против Румынии или Болгарии, но выступает против расширения Шенгенской зоны, в условиях, в которых она на том же заседании одобрила присоединение Хорватии. Поэтому аргументы, по крайней мере, прозрачные», — объяснил президент Румынии.

О возможности судебного иска против Австрии Йоганнис сказал, что «это очень сложное юридическое дело. Мы не смогли найти двух юристов, которые разделяли бы одинаковое мнение по этому поводу».

УНН По материалам:

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