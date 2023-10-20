В Евросоюзе готовы внедрить цифровизацию визовых процедур в Шенгенской зоне — Finance.ua

В Евросоюзе готовы внедрить цифровизацию визовых процедур в Шенгенской зоне
В Европейском Союзе сделали предпоследний шаг по внедрению цифровизации визовых процедур в Шенгенской зоне.
Как сообщает брюссельское издание Euractiv, Европейский парламент формально одобрил договоренности главных институтов ЕС о цифровизации виз в Шенгенской зоне.
Это предпоследний шаг к вступлению в силу соответствующего законодательного акта. Следующим шагом должно стать утверждение со стороны министров стран-членов ЕС на заседании Совета ЕС, которое должно состояться 12 ноября.
Предполагается, что новые правила ЕС цифровизируют заявку на получение виз для посещения Шенгенской зоны от граждан третьих стран, а также граждан стран-членов ЕС, не входящих в Шенгенскую зону.
Законотворцы Евросоюза убеждены, что такой шаг сделает более быстрым и более дешевым процесс подачи заявки на визу, а также более безопасным, потому что заявления будут криптографически подписаны и их будет сложнее подделать.
«Европа отстает от наших друзей в вопросе цифровых визовых процедур. Благодаря этой реформе мы наверстаем потерянное и весь процесс станет дешевле и легче для заявителей», — сказал докладчик и депутат Европарламента Матяж Немец от политической группы «Прогрессивный альянс социалистов и демократов».
Планируется, что подача цифровых виз будет производиться через единую онлайн-платформу.
В институтах Евросоюза соглашения по этой регуляции удалось достичь в июне.
В ходе переговоров Европарламенту удалось отстоять позицию, что в случае, когда заявители будут иметь препятствия в доступе к интернету, бумажные заявки тоже будут возможны.
В финальном тексте также есть положение об обслуживании людей с языковыми барьерами или ограниченными возможностями для того, чтобы сделать процесс подачи заявки доступным для каждого.
Такие страны-члены ЕС, как Болгария и Румыния, не являющиеся членами Шенгенской зоны, также будут в выигрыше от нового законодательства, потому что румынские и болгарские визы тоже будут оцифрованы и этим странам не нужно будет делать заявку для получения Шенгенских виз.
Если этот законодательный акт будет утвержден министрами на заседании Раи ЕС в ноябре, он будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу после двадцатого дня публикации. Этот законодательный акт станет обязательным после семи лет с момента его утверждения.
Источники в Европарламенте сообщили, что обязательный характер этот законодательный акт должен приобрести примерно в 2031 или 2032 году. На добровольной основе он будет действовать с 2025 года.
Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей
Поделиться новостью