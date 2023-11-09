В ЕС предложили покупать украинское зерно для помощи Ближнему Востоку — Finance.ua
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В ЕС предложили покупать украинское зерно для помощи Ближнему Востоку

Аграрный рынок
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В ЕС предложили покупать украинское зерно для помощи Ближнему Востоку
В ЕС предложили покупать украинское зерно для помощи Ближнему Востоку
С предложением объединить помощь нуждающимся на Ближнем Востоке с поддержкой Украины выступил глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая в Европарламенте в среду, 8 ноября.
Он предложил ЕС закупать зерно у Украины и отправлять его нуждающимся на Ближнем Востоке.
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«Мы не должны забывать о более широкой геополитической картине. ЕС может помочь Ближнему Востоку, одновременно продолжая оказывать решительную поддержку Украине столько, сколько нужно. Оба региона нуждаются в нашем постоянном участии. Именно поэтому я предлагаю ЕС закупать зерно у Украины и отправлять его нуждающимся на Ближнем Востоке», — сказал Мишель, добавив, что это — сильный жест солидарности и эффективности.

Справка Finance.ua:

  • в октябре министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сообщил, что Украина за время работы временного морского коридора экспортировала около 700 тысяч тонн зерна. Преимущественно в Европу и Африку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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