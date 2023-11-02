Объем рынка аренды сельхозземель втрое превысил рынок купли-продажи — Finance.ua

Объем рынка аренды сельхозземель втрое превысил рынок купли-продажи Сегодня 21:09 — Аграрный рынок

Объем рынка аренды сельхозземель втрое превысил рынок купли-продажи

На рынке земли Украины в третьем квартале текущего года произошло 21,4 тыс. транзакций купли-продажи площадью 43,5 тыс. га.

Как говорится в отчете KSE , это почти соответствует объемам 2-го квартала (21,4 тыс. договоров площадью 44,0 тыс. га) и значительно выше января-марта, когда было заключено только 15,7 тыс. сделок совокупной площадью 32 тыс. .га.

Всего с момента открытия рынка земель было заключено 172,8 тыс. сделок купли-продажи совокупной площадью почти 380,5 тыс. га. Таким образом, на конец сентября 2023 года в обращении находилось 0,92% от всех сельхозземель Украины в границах 1991 года, или 1,08% сельхозземель на подконтрольных Украине территориях", — уточняют специалисты.

А что с ценами?

По результатам трех кварталов 2023 года средневзвешенная цена земли выросла на 10,4% - до 38,5 тыс. грн/га.

Учитывая, что в Украине 31,1 млн га земли в частной собственности, рост цены на 10,4% равен увеличению капитализации рынка сельхозземель на 115,1 млрд грн, что равняется примерно десятой части доходов общего фонда бюджета страны в 2023 году.

«По итогам 3-го квартала 2023 года объем рынка аренды сельхозземель втрое превысил рынок купли-продажи, что прогнозируемо с учетом значительной ограниченности рынка на первом этапе, когда приобретать землю в собственность имеют право только физические лица и не более 100 га в одни руки», — отмечают в KSE.

Читайте также В Украине введут новый налог на землю

И добавляют, что рынок аренды земель в 3-м квартале просел по сравнению со 2-м кварталом на 42% по количеству транзакций и на 54% по площади.

Цены на аренду коммунальных земель, которые стабильно снижались с начала 2023 года, стабилизировались в сентябре на отметке 7,8 тыс. грн/га. При этом цены аренды на земельных торгах после начала полномасштабного вторжения россии в Украину продолжают быть значительно ниже, чем до февраля 2022 года, вероятно, из-за ухудшения финансовой способности сельхозпроизводителей в результате падения внутренних цен на основную сельскохозяйственную продукцию", — объясняют эксперты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.