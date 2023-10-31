В Украине введут новый налог на землю — Finance.ua

В Украине введут новый налог на землю Сегодня 21:00 — Казна и Политика

В Украине введут новый налог на землю

Кабинет Министров Украины на заседании 27 октября 2023 одобрил проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения земель природно-заповедного фонда земельным налогом». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает agronews.ua.

«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения земель природно-заповедного фонда земельным налогом», — написал он.

Мельничук отметил, что законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины и установить ставки земельного налога на земельные участки, относящиеся к землям природно-заповедного фонда, в размере, не превышающем 0,1% от их нормативной денежной оценки.

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Как сообщалось, земельный налог должны платить владельцы земельных участков (паев) и постоянные землепользователи — физические и юридические лица. Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставки платы за землю и льготы по земельному налогу, уплачиваемому на соответствующей территории.

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Верховная Рада 15 марта 2022 года приняла закон, согласно которому в Украине временно на период с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное, чрезвычайное положение, не начисляется и не уплачивается плата за землю за земельные участки, расположенные на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями российской федерации, а также за земельные участки, определенные областными военными администрациями как загрязненные взрывоопасными предметами и/или на которых имеются фортификационные сооружения.

agronews По материалам:

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