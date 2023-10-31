В Украине введут новый налог на землю — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине введут новый налог на землю

Казна и Политика
101
В Украине введут новый налог на землю
В Украине введут новый налог на землю
Кабинет Министров Украины на заседании 27 октября 2023 одобрил проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения земель природно-заповедного фонда земельным налогом». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает agronews.ua.
«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения земель природно-заповедного фонда земельным налогом», — написал он.
Мельничук отметил, что законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины и установить ставки земельного налога на земельные участки, относящиеся к землям природно-заповедного фонда, в размере, не превышающем 0,1% от их нормативной денежной оценки.
Читайте также
Как сообщалось, земельный налог должны платить владельцы земельных участков (паев) и постоянные землепользователи — физические и юридические лица. Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставки платы за землю и льготы по земельному налогу, уплачиваемому на соответствующей территории.
Читайте также
Верховная Рада 15 марта 2022 года приняла закон, согласно которому в Украине временно на период с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное, чрезвычайное положение, не начисляется и не уплачивается плата за землю за земельные участки, расположенные на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями российской федерации, а также за земельные участки, определенные областными военными администрациями как загрязненные взрывоопасными предметами и/или на которых имеются фортификационные сооружения.

Как трансформируется рынок земли 🌿

По материалам:
agronews
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.