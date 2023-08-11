Что будет с проблемными землями в Украине — мнения экспертов — Finance.ua
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Что будет с проблемными землями в Украине — мнения экспертов

Аграрный рынок
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После начала полномасштабной войны многие украинские сельскохозяйственные земли пострадали от минирования, подрыва Каховской ГЭС и других действий российских оккупантов. Каково их состояние, каковы убытки, есть ли план восстановления таких земель?
Ответ на эти вопросы искали участники дискуссии «Будущее агросектора и рынка земли: глобальное видение и локальные вызовы», состоявшейся в рамках конференции AgroInvestDay.
Так, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Роман Нейтр сообщил, что в зоне риска около трети всех сельскохозяйственных земель Украины — это те территории, где проходили активные боевые действия.
«Всемирный банк оценивает стоимость разминирования в Украине примерно в 34 млрд долларов. Это очень много. Киевская школа экономики производила расчеты, у нас получился коридор от 17 млрд долл. до 36 млрд долл. Потребность в разминировании зависит от нескольких аспектов. Самое главное — интенсивность боевых действий на определенном направлении.
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Если, условно говоря, было несколько прилетов и на этом все, то, скорее всего, такие земли будут разминироваться. Этим могут заниматься частные операторы противоминной деятельности. Стоимость разминирования составляет около 600 долл. за 1 га — это та цифра, которую я слышал. Или фермеры будут заниматься этим самостоятельно. Мы уже видим много примеров, когда переделывают тракторы, делают дистанционное управление и т. д.", — отметил Нейтр.
Он добавил, что ситуация будет хуже в регионах, где долго и активно велись боевые действия.
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«Условно говоря, под Бахмутом, скорее всего, не будет целесообразно разминировать. Стоимость разминирования гектара в таком случае — около 20 тыс. долл. за 1 га, если опираться на данные компании HALO Trust, предоставляемые Всемирным банком. То есть там, где были активные боевые действия, мы эти земли потеряли», — обратил внимание аналитик КШЭ.
Руководитель направления земельной реформы программы USAID АГРО Сергей Кубах подчеркнул, что разминировать территорию нужно в любом случае, потому что это прежде всего — безопасность людей.
«Но не все территории в военное время нуждаются в разминировании. По моему мнению, территория вдоль границы будет оставаться заминированной исходя из нужд обороны и безопасности. Вопросы разминирования там, где есть гражданские, инфраструктура, где живут люди — там нужно разминировать. И это не должно ложиться исключительно на аграриев. Это международная потребность, нужно международное финансирование, чтобы Украина поднимала вопрос перед донорами», — отметил он.
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Другой вопрос рекультивации земельного участка. Именно здесь, по словам Сергея Кубаха, включается экономика. Ведь если стоимость рекультивации достигает цены земельного участка, то нужно выводить его из сельхозпроизводства и переводить в другие категории.
По мнению лектора Биржевого Университета, сертифицированного специалиста НКЦБФР Украины по направлению «Торговля ценными бумагами» Богдана Сидоренко, к вопросу восстановления сельскохозяйственных земель должно в первую очередь подключиться государство, ведь агросектор — это стратегическая отрасль в Украине.
«Это могут быть льготные кредиты, налоговые скидки. Для государства всегда есть возможность такими процессами манипулировать, даже чтобы проблемная земля как можно скорее пришла к фермеру и работала», — подчеркнул эксперт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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