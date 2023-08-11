Кто и сколько земли покупает в Украине — Finance.ua

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Кто и сколько земли покупает в Украине

Аграрный рынок
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Кто и сколько земли покупает в Украине
Кто и сколько земли покупает в Украине
Рынок сельскохозяйственной земли заработал на Украине 1 июля 2021 года. Однако проработал он недолго — около 8 месяцев, так как из-за полномасштабной войны были закрыты реестры и сделки купли-продажи не заключались. Восстанавливаться рынок начал в июне прошлого года, то есть спустя почти 4 месяца простоя.
Коммерческий директор компании «Твой Круг» Егор Лесничий во время своего выступления на конференции AgroInvestDay рассказал, кто и сколько земли покупает в Украине.
По словам эксперта, после старта рынка земли в нее вкладывались в основном предприниматели — владельцы среднего и крупного бизнеса. И их доминантная позиция сохранялась около полугода.
Кто и сколько земли покупает в Украине
После повторного запуска рынка в июне 2022 года существенно возросла доля айтишников, количество предпринимателей наоборот сократилось.
Кто и сколько земли покупает в Украине
Наибольшая же доля покупки земли приходится и на предпринимателей, и на айтишников, но они размылись другими категориями.
Кто и сколько земли покупает в Украине
«Инвест-консультанты, профессиональные инвесторы стали рассматривать инвестиции в сельскохозяйственную землю как в классический инструмент недвижимости. То есть тот, кто рассчитывал 20−30% в своем портфеле положить на недвижимость — коммерцию, квартиры или что-то подобное — они рассматривают землю как аналог классической недвижимости. Это очень большое изменение на рынке», — отметил Лесничий.
Сейчас по большей части покупают участки от 0 до 5 га, но, обращает внимание эксперт, такие инвесторы возвращаются, ведь вложиться в землю можно удаленно и на 99% это пассивно для инвестора.
Кто и сколько земли покупает в Украине
Спрос на сельскохозяйственную землю среди частных инвесторов сейчас гораздо больше, чем был на старте рынка:
Кто и сколько земли покупает в Украине
«Первый провал на графике — это было начало полномасштабной войны. Затем провал — в октябре 2022-го — тогда были очень активные обстрелы Киева, что сказалось на психическом состоянии нашего инвестора. А далее — только рост и увеличение количества сделок», — рассказал Лесничий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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