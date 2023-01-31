Возмещение ущерба, причиненного рф. Самый большой иск против россии составляет 154 млн грн — Finance.ua

Возмещение ущерба, причиненного рф. Самый большой иск против россии составляет 154 млн грн Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Возмещение ущерба, причиненного рф. Самый большой иск против россии составляет 154 млн грн

Украинские суды первой инстанции вынесли по меньшей мере 8 решений о возмещении ущерба, причиненного военной агрессией российской федерации. Наибольший иск составляет 154 млн грн. В общей сложности стране-агрессору присудили возмещение ущерба украинцам на сумму более 173 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

На начало 2023 года на рассмотрении национальных судов находятся 209 дел о возмещении россией имущественного и морального ущерба украинцам и украинским компаниям. Чаще в суд обращаются граждане, лишившиеся своего имущества в результате вооруженной агрессии рф. Таких дел в судах большинство — 154, 7 из них уже в стадии апелляционного разбирательства.

Только 55 дел о возмещении ущерба государством-агрессором поданы бизнесом. По данным исследования экспертов проекта «россия заплатит» KSE Institute, по итогам 2022 года по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий получили прямой ущерб в результате полномасштабного вторжения россии. Ущерб предварительно оценивается в $13 млрд.

Большинство дел, поданных на апелляцию, находились на рассмотрении первых инстанций до полномасштабного вторжения и исковые требования в них были удовлетворены. При этом почти все иски, поданные после 24 февраля 2022 года, суды удовлетворяют в полном объеме — при условии, что размер причиненного имущественного ущерба и морального вреда доказан.

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«По материальному ущербу ситуация более или менее стандартная. Нужно доказать право собственности на имущество, факт причинения вреда, его размер, предоставить доказательства, что вред причинен рф. Нравственный вред оценивается субъективно. Следует четко обосновать и подтвердить наличие нравственных страданий именно вследствие конкретных действий рф. Истцы освобождаются от уплаты судебного сбора по этой категории судебных дел», — комментирует советник судебной практики Алексей Колток.

С 16 сентября 2022 года рф больше не является участницей Конвенции по защите основополагающих прав и свобод человека, поэтому подача иска против страны-агрессора в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пока невозможна. В то же время, российских активов в Украине почти не осталось, поэтому такие решения могут выполняться в иностранных юрисдикциях.

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Обычно для исполнения судебных решений в иностранных юрисдикциях страна, против которой подан иск, должна дать свое согласие. Очевидно, в случае с вооруженной агрессией рф такого согласия ждать не стоит.

Когда механизм заработает, важно не тратить время на прохождение судебных процедур в Украине, поскольку возникнет конкуренция по отношению к российским активам, на которые можно будет обратить взыскание. Алексей Колток советует обращаться в национальные суды за возмещением ущерба с рф уже сейчас из нескольких соображений:

истец получит документ, который зафиксирует размер требований к рф. Такое право требования de facto является активом, его можно продавать или переуступать;

обстоятельства, установленные судебными решениями, не подлежат доказыванию при решении других дел. То есть, когда механизмы выплаты компенсаций будут введены, не нужно будет терять время, находить документы и искать свидетелей для доказательства своих требований.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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