россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на миллиарды: в KSE назвали сумму — Finance.ua

россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на миллиарды: в KSE назвали сумму Сегодня 13:01 — Казна и Политика

россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на миллиарды: в KSE назвали сумму

По состоянию на декабрь 2022 года общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения, начатая россией 24 февраля 2022 года, оценивается в $137,8 млрд (по стоимости замещения). По сравнению с последними расчетами по состоянию на ноябрь 2022 года общая сумма убытков выросла почти на $2 млрд.

Об этом говорится в отчете KSE

«Наибольший рост убытков по итогам декабря связан с увеличением потерь от разрушения жилищного фонда, учебных заведений и объектов сфер культуры, религии и спорта», — говорится в исследовании.

Ущерб от разрушений жилищного фонда оценивается в $54 млрд. За декабрь эта сумма выросла еще на $1.5 млрд. За более чем десять месяцев войны в общей сложности повреждено или разрушено 149.3 тыс. жилых домов, среди которых: 131.4 тыс. частных домов, 17.5 тыс. — многоквартирных и 280 общежитий.

Наиболее пострадавшими от войны сферами остаются также инфраструктура с нанесенным ущербом на $35.6 млрд, промышленность и потери предприятий — $13 млрд. Постепенно происходит и восстановление инфраструктуры. По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, к началу декабря 2022 года из более 150 разрушенных или поврежденных мостов или мостовых переходов на дорогах государственного значения проезд был восстановлен на 72 объектах, а к началу января уже на 78 объектах.

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Россия продолжает наносить разрушения и образовательным учреждениям Украины. Сумма ущерба этой сферы выросла на $400 млн и составляет $8.6 млрд. В результате боевых действий уже повреждено или разрушено более 3 тысяч образовательных учреждений, среди них: 1.4 тыс — среднего образования, 865 — дошкольного, 505 — высшего образования.

Еще на $100 млн выросли убытки, которые в результате нанесены учреждениями сфер культуры, спорта и религии, и оцениваются в $2.2 млрд. По итогам декабря 2022 года таких объектов 1327: это 907 заведений культуры, 168 спортивных заведений, 157 объектов туризма и 95 религиозных.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 64 крупных и средних предприятия, 84,3 тыс. единиц сельхозтехники, 31 интернат, 44 социальных центра, почти 3 тыс. магазинов, 593 аптеки, почти 195 тыс. частных легковых авто, 14,4 тыс. комунального транспорта, 330 больниц, 595 админзданий государственного и местного управления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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