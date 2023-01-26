В рамках возмещения поврежденного жилья в Украине запускают платформу «Украина — это Дом» Сегодня 10:05 — Недвижимость

В рамках возмещения поврежденного жилья в Украине запускают платформу «Украина — это Дом»

Министерство по делам общин, территорий и развития инфраструктуры и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев подписали меморандум о взаимопонимании и запустили проект «Украина — это Дом» (Ukraine is Home).

Об этом сообщила председатель комитета по организации госвласти, самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Его цель — облегчение доступа к решениям по восстановлению поврежденного и разрушенного жилья для украинцев, механизм которого предусматривается законопроектом № 7198.

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«В продолжение нашей законодательной инициативы, законопроекта № 7198 о возмещении поврежденного и разрушенного жилья украинцам, в Украине запускают платформу „Украина — наш Дом“», — заявила Шуляк.

Она базируется на трех принципах:

содействии реконструкции экологически устойчивыми и энергоэффективными способами;

обеспечении общин средствами гражданской защиты;

расширенного доступа к жилью и услугам для лиц с особой уязвимостью — с ограничениями мобильности, пострадавших во время войны, в том числе ветеранов.

В частности, меморандум предусматривает сотрудничество в разработке цифрового управления восстановлением, которое облегчит оценку повреждений и выделение потребностей для восстановления.

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Кроме того, стороны рассмотрят возможность создания виртуальной и физической сети строительных хабов в стратегических местах (главная цель хабов — консолидация, хранение, распределение и управление строительными материалами, необходимыми для ремонта и срочного восстановления поврежденного жилого фонда).

Что даст эта платформа

По словам министра по общинам, территориям и развитию инфраструктуры Александра Кубракова, платформа позволит международным партнерам, бизнесу, гуманитарным организациям, донорам и МФО интегрировать информацию о повреждениях, запрошенной и оказанной помощи для восстановления и обеспечения жильем.

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«В фокусе проекта — прозрачная и справедливая компенсация за поврежденное и разрушенное жилье, механизм которой определяет законопроект № 7198. На основе приложения „Дія“ и механизма „єПідтримка“ планируем обеспечить прямую помощь гражданам для восстановления жилья», — отметил Кубраков.

В свою очередь представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг отметила, что несмотря на то, что война против Украины продолжается, признаки быстрого восстановления становятся все более очевидными — и люди осторожно, но решительно начинают возвращаться.

Министерство восстановления и УВКБ ООН также мобилизуют поддержку для разработки инновационных решений, включая введение «ваучеров на восстановление» или условных «наличных средств на ремонт». С их помощью пострадавшие смогут ремонтировать свое жилье.

Также Управление уже работает над обеспечением сборных модульных домов как переходного жилищного решения для людей, чьи дома не подлежат ремонту. В настоящее время производится пилотная закупка сборных и полнофункциональных модульных домов местного производства для таких семей.

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УНІАН По материалам:

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