В рамках возмещения поврежденного жилья в Украине запускают платформу «Украина — это Дом»
Министерство по делам общин, территорий и развития инфраструктуры и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев подписали меморандум о взаимопонимании и запустили проект «Украина — это Дом» (Ukraine is Home).
Об этом сообщила председатель комитета по организации госвласти, самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Его цель — облегчение доступа к решениям по восстановлению поврежденного и разрушенного жилья для украинцев, механизм которого предусматривается законопроектом № 7198.
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«В продолжение нашей законодательной инициативы, законопроекта № 7198 о возмещении поврежденного и разрушенного жилья украинцам, в Украине запускают платформу „Украина — наш Дом“», — заявила Шуляк.
Она базируется на трех принципах:
- содействии реконструкции экологически устойчивыми и энергоэффективными способами;
- обеспечении общин средствами гражданской защиты;
- расширенного доступа к жилью и услугам для лиц с особой уязвимостью — с ограничениями мобильности, пострадавших во время войны, в том числе ветеранов.
В частности, меморандум предусматривает сотрудничество в разработке цифрового управления восстановлением, которое облегчит оценку повреждений и выделение потребностей для восстановления.
Кроме того, стороны рассмотрят возможность создания виртуальной и физической сети строительных хабов в стратегических местах (главная цель хабов — консолидация, хранение, распределение и управление строительными материалами, необходимыми для ремонта и срочного восстановления поврежденного жилого фонда).
Что даст эта платформа
По словам министра по общинам, территориям и развитию инфраструктуры Александра Кубракова, платформа позволит международным партнерам, бизнесу, гуманитарным организациям, донорам и МФО интегрировать информацию о повреждениях, запрошенной и оказанной помощи для восстановления и обеспечения жильем.
«В фокусе проекта — прозрачная и справедливая компенсация за поврежденное и разрушенное жилье, механизм которой определяет законопроект № 7198. На основе приложения „Дія“ и механизма „єПідтримка“ планируем обеспечить прямую помощь гражданам для восстановления жилья», — отметил Кубраков.
В свою очередь представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг отметила, что несмотря на то, что война против Украины продолжается, признаки быстрого восстановления становятся все более очевидными — и люди осторожно, но решительно начинают возвращаться.
Министерство восстановления и УВКБ ООН также мобилизуют поддержку для разработки инновационных решений, включая введение «ваучеров на восстановление» или условных «наличных средств на ремонт». С их помощью пострадавшие смогут ремонтировать свое жилье.
Также Управление уже работает над обеспечением сборных модульных домов как переходного жилищного решения для людей, чьи дома не подлежат ремонту. В настоящее время производится пилотная закупка сборных и полнофункциональных модульных домов местного производства для таких семей.
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