Компенсация за разрушенное жилье: кто не получит — Finance.ua
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Компенсация за разрушенное жилье: кто не получит

Недвижимость
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В Украине полученную компенсацию за жилье можно использовать, купив новую квартиру, или построить дом.
Однако есть определенные условия по этому закону.
Жилье, поврежденное в ходе российской агрессии, можно заменить на выбор: новая готовая квартира или строительство дома.
Владелец уничтоженного жилья получат либо сертификат для покупки или инвестиции в строительство квартиры, или средства, которые можно потом использовать на восстановление своего жилья.
«Возможность выбора для людей предусмотрели потому, что как правило, у них остается участок и логично было бы восстановить дом на нем. Впрочем, есть города/села, где есть большие разрушения инфраструктуры, поэтому для кого-то лучше будет получить сертификат и приобрести жилье в другом месте. Если средств в сертификате будет недостаточно для приобретения в городе, где человек захочет купить жилье, он сможет доплатить, чтобы получить желаемое», — написала нардеп и глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
Кроме того, украинцы получат возможность выбирать географическое расположение нового жилья. Но это еще будет зависеть от суммы средств, которая будет сопоставима со стоимостью уничтоженного имущества.
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Компенсацию за разрушенное войной жилье не получат:

  • лица, к которым введены санкции по закону Украины «О санкциях»;
  • лица, имеющие судимость за преступления против основ нацбезопасности Украины;
  • наследники вышеперечисленных лиц.
При этом получателями компенсации могут стать:
  • владельцы квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;
  • заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физлица);
  • физлица, инвестировавшие/финансирующие строительство;
  • члены жилищных кооперативов, выкупивших жилье, но не оформивших прав на него;
  • наследники всех перечисленных лиц.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

По материалам:
Телеканал 24
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