Шуляк рассказала, как можно будет использовать госкомпенсацию за поврежденное жилье — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шуляк рассказала, как можно будет использовать госкомпенсацию за поврежденное жилье

Казна и Политика
15
Шуляк рассказала, как можно будет использовать госкомпенсацию за поврежденное жилье
Шуляк рассказала, как можно будет использовать госкомпенсацию за поврежденное жилье
Владелец поврежденного оккупантами жилья сможет выбирать, как использовать государственную компенсацию: на приобретение готового жилья или на строительство (ремонт) нового частного дома на своей территории.
Об этом заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, комментируя законопроект № 7198, который ВР скоро будет голосовать во втором чтении.
«Вариант с финансированием строительства нового жилья будет действовать только в случае частных домов. Ведь построить отдельную квартиру невозможно — она в любом случае будет находиться в многоэтажном доме. Поэтому владелец поврежденного жилья сможет получить на выбор или сертификат для покупки или инвестиции в строительство квартиры в доме, или средства на счет, которые можно будет использовать на восстановительные работы и приобретение строительных материалов на восстановление своего жилья», — разъяснила она.
Читайте также
Возможность выбора для людей предусмотрели потому, что, как правило, у них остается участок, и логично было бы восстановить дом на нем. Однако есть города/села, где есть большие разрушения инфраструктуры, поэтому для кого-то лучше будет получить сертификат и приобрести жилье в другом месте. Если денег в сертификате будет недостаточно для приобретения в городе, где человек захочет купить жилье, он сможет доплатить, чтобы получить желаемое.
Читайте также
Шуляк также подчеркнула, что граждане будут вправе самостоятельно выбрать географическую локацию для использования жилищного сертификата. Ключевым показателем здесь будет только сумма средств, которая будет сопоставима со стоимостью уничтоженного имущества.
Место для вашей рекламы
«То есть если стоимость квартиры, разрушенной на Черниговщине, схожа со стоимостью нового жилья в Тернопольской области — человек может выбрать этот регион. Но мы видим, что большинство населения предпочитает жить в родных городах, а потому логично, что мы сосредоточимся на восстановлении этих городов», — заметила Шуляк.
Она также подчеркнула, что государство будет выделять людям собственные или привлеченные средства, не дожидаясь репараций от россии.

Справка Finance.ua:

  • 13 декабря 2022 г. парламент принял законопроект № 5655 о реформе градостроительства, которая направлена на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушения;
  • реформа будет способствовать качественному, прозрачному и быстрому восстановлению Украины, а также предоставит возможность международным партнерам, которые присоединятся к финансированию восстановления страны, мониторить качество выполнения работ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.