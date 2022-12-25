Что делать, если на разрушенное жилье и дальше приходят платежки — Finance.ua

Что делать, если на разрушенное жилье и дальше приходят платежки
Платежки приходят, поскольку они оформляются автоматически через специальную программу. Если у компании предоставления услуг нет информации о разрушении жилья, и показания счетчика не будут передаваться, то за основу будут взяты средние показатели потребления.
Что делать в таком случае
Если вы находитесь в другой стране, нужно взять справку по месту нахождения. В дальнейшем необходимо приехать в Украину и обратиться к поставщику услуг и сообщить о ситуации.
Если счетчика не было дома, после этого вы получите перерасчет, а если он есть, то компания снимает показатели и делает перерасчет. Также необходимо обратиться в органы местного самоуправления, чтобы получить возмещение потерь имущества.
Как получить субсидию на оплату коммунальных услуг
Чтобы оформить помощь, нужно подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. Сейчас документы принимает Минсоцполитики, а с 1 декабря заявления будет рассматривать Пенсионный фонд.
При необходимости могут быть также добавлены:
- договор найма (аренды) жилья (при наличии),
- справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ)
- другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации.
- такими документами могут быть: справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении, договоры аренды жилья в другом городе.
Следует отметить, что если домохозяйство получало субсидию и в течение года ничего не изменилось, то снова обращаться в уполномоченные органы не нужно. Выплату переназначат автоматически.
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