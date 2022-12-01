Рада разрешила списание кредитов на поврежденное или разрушенное во время войны жилье и авто — Finance.ua

Рада разрешила списание кредитов на поврежденное или разрушенное во время войны жилье и авто Вчера 19:43 — Казна и Политика

Рада разрешила списание кредитов на поврежденное или разрушенное во время войны жилье и авто

Верховная Рада приняла закон о списании кредитов на жилье и авто, которое было повреждено или разрушено во время войны.

Принятие соответствующего законопроекта № 7441-1 во втором чтении поддержали 265 нардепов, сообщил народный депутат от фракции «Голос», первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram

В финальной версии закон предусматривает приостановку выплат по кредитам, полученным физическими лицами на приобретение движимого или недвижимого имущества, которое из-за войны оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий, либо повреждено или уничтожено в результате военных действий. Такие заемщики смогут потребовать от кредитора приостановки платежей по кредиту при наличии подтверждающих документов.

Также предполагается прощение кредита на жилье для заемщиков, чья недвижимость уничтожена в результате войны. При этом ко второму чтению из закона убрали ограничения по площади недвижимого имущества (квартира, жилой дом), но по состоянию на 23 февраля 2022 оно должно было быть единственным местом проживания семьи заемщика.

Кроме того, по такому договору не должно быть задолженности по состоянию на 23 февраля, а целью получения кредита согласно договору должно быть именно приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества.

Согласно законопроекту, кредитор в таком случае получает право на компенсацию гражданам Украины за имущество, уничтоженное в результате вооруженной агрессии рф. Размер такой компенсации не может превышать основную сумму кредита заемщика. Другие убытки кредитора, например неполученные проценты, являются упущенной выгодой и могут быть возмещены в соответствии с законодательством за счет государства-агрессора.

Что касается автокредитования, то аннулирование задолженности предусматривается для уничтоженных авто в случае, если по состоянию на 23 февраля это был единственный автомобиль в семье заемщика, а задолженность по такому договору не была просрочена на более чем 7 дней. При этом ко второму чтению из законопроекта убрали ограничения по объему двигателя.

Законом установлен срок для подачи заявок для списания задолженности или приостановки выплат по ней на период действия в Украине военного положения и 3 месяца после его прекращения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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