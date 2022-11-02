Откуда будут брать деньги на компенсации за разрушенное жилье украинцев — Finance.ua

Откуда будут брать деньги на компенсации за разрушенное жилье украинцев Сегодня 14:48 — Казна и Политика

Откуда будут брать деньги на компенсации за разрушенное жилье украинцев

Благодаря созданному Фонду по ликвидации последствий вооруженной агрессии рф Украина сможет начать компенсировать людям потери за разрушенное жилье, не дожидаясь репараций от страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии «Слуга народа» Елену Шуляк в эфире телеканала «Рада».

«На прошлом заседании парламент принял законопроект № 8027, по которому в Украине создан Фонд по ликвидации последствий вооруженной агрессии рф. Он будет наполняться средствами арестованных активов российских банков и предприятий», — напомнила она.

По словам Шуляк, в фонде уже формируются первые деньги и уже с 2022 года их можно будет использовать на компенсации людям за разрушенное жилье.

Читайте также Украинцам будут выплачивать средства, эквивалентные стоимости разрушенного в результате войны жилья

Так, на 2022 год в фонде в пределах бюджета заложено на эти цели 19 млрд грн, а на 2023 год — 35 млрд грн, сообщила представительница «Слуги народа».

«Имея эти средства на руках, можно начинать компенсации, не дожидаясь репарации от рф. Люди, у которых нет домов, потому что россия их разрушила, будут получать целевые средства в виде сертификатов, которые можно будет обменять на жилые площади. Мы не будем ограничивать наших граждан — они будут свободны сами выбирать населенный пункт, где будет расположено жилье», — подытожила Шуляк.

Справка Finance.ua:

в результате полномасштабной агрессии рф в Украине разрушены почти 95 тысяч объектов инфраструктуры, в том числе 74 тысячи — жилых домов;

российскими оккупантами разрушены или повреждены более 19 млн кв м жилья. Однако каждый человек, оставшийся без дома, сможет получить компенсацию.

Как показал опрос, около 10% украинцев имеют поврежденное или разрушенное жилье в результате вооруженной агрессии российской федерации в Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.