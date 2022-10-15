Украинцам будут выплачивать средства, эквивалентные стоимости разрушенного в результате войны жилья — Finance.ua

Украинцам будут выплачивать средства, эквивалентные стоимости разрушенного в результате войны жилья
Парламент готовит ко второму чтению законопроект № 8027, предусматривающий создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Об этом в эфире Украинского радио рассказала глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
«Речь идет о предоставлении целевых денег, эквивалентных стоимости разрушенного жилья. Их можно будет использовать для приобретения квадратных метров жилья. Домик или квартиру, которая будет приобретена за эти деньги, нельзя будет продавать определенное время», — объяснила Шуляк.
Она подчеркнула, что жилье можно будет покупать и на первичном, и на вторичном рынке и выбрать его в любом регионе без привязки к месту регистрации.
Средства на это будут поступать, прежде всего, из изъятых активов рф.
Такие деньги уже есть, и их можно использовать на такие программы. Также мы рассчитываем на поддержку наших международных партнеров. Когда на законодательном уровне будет принят прозрачный механизм предоставления такой компенсации, наши международные партнеры смогут присоединиться к помощи", — заверила глава фракции.
Она добавила, что Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф будет контролировать Министерство финансов Украины, а в процесс контроля его деятельности будут привлекать представителей парламентских комитетов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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