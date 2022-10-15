Украинцам будут выплачивать средства, эквивалентные стоимости разрушенного в результате войны жилья — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцам будут выплачивать средства, эквивалентные стоимости разрушенного в результате войны жилья

Казна и Политика
0
Украинцам будут выплачивать средства, эквивалентные стоимости разрушенного в результате войны жилья
Украинцам будут выплачивать средства, эквивалентные стоимости разрушенного в результате войны жилья
Парламент готовит ко второму чтению законопроект № 8027, предусматривающий создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Об этом в эфире Украинского радио рассказала глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
«Речь идет о предоставлении целевых денег, эквивалентных стоимости разрушенного жилья. Их можно будет использовать для приобретения квадратных метров жилья. Домик или квартиру, которая будет приобретена за эти деньги, нельзя будет продавать определенное время», — объяснила Шуляк.
Читайте также
Она подчеркнула, что жилье можно будет покупать и на первичном, и на вторичном рынке и выбрать его в любом регионе без привязки к месту регистрации.
Средства на это будут поступать, прежде всего, из изъятых активов рф.
Такие деньги уже есть, и их можно использовать на такие программы. Также мы рассчитываем на поддержку наших международных партнеров. Когда на законодательном уровне будет принят прозрачный механизм предоставления такой компенсации, наши международные партнеры смогут присоединиться к помощи", — заверила глава фракции.
Место для вашей рекламы
Она добавила, что Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф будет контролировать Министерство финансов Украины, а в процесс контроля его деятельности будут привлекать представителей парламентских комитетов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.