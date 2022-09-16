Фонд ликвидации последствий агрессии рф будет создан уже в госбюджете-2022 — Finance.ua

Фонд ликвидации последствий агрессии рф будет создан уже в госбюджете-2022 Сегодня 15:36 — Казна и Политика

Фонд ликвидации последствий агрессии рф будет создан уже в госбюджете-2022

Минфин Украины разработал законопроект о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии, который будет наполняться за счет конфискованных средств россии, и намерен начать его формирование уже в госбюджете-2022, сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире национального телемарафона.

«Мы надеемся, что депутаты поддержат создание такого фонда, такой законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде и уже есть активы, которые могут быть изъяты в этот фонд. Этот фонд — это бюджетная программа, которая предусматривает только аккумулирование этих средств, а дальше они будут распределяться по критическим потребностям», — сказал министр.

Согласно информации на сайте парламента, соответствующий законопроект № 8027 был зарегистрирован 13 сентября, его авторами являются несколько десятков народных депутатов, в том числе председатель бюджетного комитета Рады Юрий Аристов.

Министр уточнил, что средства фонда ликвидации будут находиться на казначейском счете.

Марченко напомнил, что в утвержденном правительством проекте госбюджета-2023 также предусмотрен такой фонд в размере не менее 19 млрд грн.

«Есть 19 млрд грн, которые уже гарантированы. Надеемся, что с изъятием российских активов этот фонд будет пополняться значительными суммами», — сказал глава Минфина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции на этой неделе отметил, что первыми такими средствами, скорее всего, станут конфискованные 15,8 млрд грн выведенных с рынка в первые дни войны МР Банка и ПИБ — «дочек» российских Сбербанка и ВЭБ (рус. Внешэкономбанк). По его словам, эти средства будут направлены на восстановление жилья и гражданских сооружений.

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