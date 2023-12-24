Войти в IT: количество откликов на 1 вакансию в 20−30 раз превышает средний показатель рынка труда — Finance.ua

Войти в IT: количество откликов на 1 вакансию в 20−30 раз превышает средний показатель рынка труда Сегодня 12:20 — Личные финансы

Войти в IT: количество откликов на 1 вакансию в 20−30 раз превышает средний показатель рынка труда, Фото: freepik.com

Количество откликов на 1 вакансию на ІТ-рынке в 20−30 раз превышает средний показатель рынка труда.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

Еще несколько лет назад работа в сфере IT казалась идеальным сценарием: можно свитчнуться из любой профессии в любом возрасте, специальностью можно овладеть за несколько месяцев, компании конкурируют за специалистов. Однако глобальная рецессия вынуждает снять розовые очки. В 2023 году такие техногиганты как Microsoft, Amazon, Google сократили тысячи сотрудников.

Глобальные процессы не обошли и Украину: опрос Dou показал, что 42% работающих боятся потерять работу. Также в исследовании говорится, что за последние 12 месяцев 25% айтишников уволили или не продлили контракт.

Больше всего соискателей откликается на профессии с вроде бы низким порогом входа:

верстальщик (рекорд среднего количества откликов на 1 вакансию в 2023 году — 436 откликов в августе);

Front-end программист (311 откликов в июле);

веб-дизайнер (165 откликов в сентябре);

тестировщик (171 отклик в апреле);

JavaScript-программист (95 откликов в ноябре).

Но подтверждают ли такое положение вещей сами работодатели? Своим видением будущего рынка труда поделились представители компании EPAM: «За последние годы рынок изменился, теперь это рынок работодателя. Сама же ІТ-отрасль снизила обороты. Из-за глобальной рецессии и войны в Украине клиенты более осторожно относятся к размещению здесь своих проектов. Это повлияло на процессы найма — количество новых специалистов уменьшилось. В целом, существенных изменений на рынке в 2024 году мы не предвидим».

Справка Finance.ua:

на IT-рынке труда вакансий в этом году меньше, чем пять лет назад, общее количество составляет почти 49 000 вакансий. После рекордного 2021 года количество вакансий уменьшилось на 37%, а в этом году — еще на 31%;

Как сообщал Львовский ІТ Кластер со ссылкой на результаты проекта IT Research Ukraine 2023, украинские техкомпании продолжают открывать новые офисы. Такие планы на ближайший год имеют 36% опрошенных СЕО. Из них 28% хотят открыть представительства за рубежом. Самый популярный выбор новой локации — Польша.

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