Война не останавливает M&A в Украине, но влияет на его приоритеты — Finance.ua

Война не останавливает M&A в Украине, но влияет на его приоритеты Сегодня 17:28

Война не останавливает M&A в Украине, но влияет на его приоритеты

В 2024 году в мировом масштабе на рынке слияний и поглощений заключение сделок набирало обороты, поскольку инвесторы демонстрировали все большую адаптивность к меняющимся экономическим условиям.

Об этом пишет KPMG

За первые девять месяцев 2024 года был зафиксирован рост стоимости сделок на 16% по сравнению с тем же периодом 2023 года, что объясняется увеличением относительно больших сделок в Соединенных Штатах.

Повышение общей активности среди международных инвесторов может дать дополнительный импульс для входящих инвестиций в Украину среди компаний, у которых есть аппетит и предвидение, чтобы воспользоваться возможностями регионального рынка.

Несмотря на продолжающуюся войну и связанную с ней неопределенность, украинские предприятия продемонстрировали стремление к росту путем диверсификации и международной экспансии; подчеркивая осознание актуальных вызовов и демонстрируя их потенциал даже в условиях продолжающейся агрессии россии против Украины. Такие усилия как со стороны бизнеса, так и со стороны государства, чтобы успокоить иностранных инвесторов и укрепить уверенность в завтрашнем дне как рынка (и страны в целом), будут решающими для привлечения дальнейших инвестиций.

На фоне умеренного восстановления экономики, когда рост ВВП достиг примерно 3,6%, на рынке слияний и поглощений наблюдается определенная относительная стабильность в активности сделок с общим объемом сделок, равным 2023 году (49 сделок), а раскрытая общая стоимость сделок составляет примерно 1,1 млрд долларов США.

Такие результаты были бы невозможны без всесторонней международной поддержки, которая сыграла ключевую роль в сохранении экономической стабильности и доверия в Украине.

Основные пакеты финансовой помощи в сочетании с новыми рамками, такими как меры по поощрению эффективных программ страхования от военных рисков, были направлены на содействие более безопасной инвестиционной среде.

В сочетании с приватизационными усилиями в Украине, которые обеспечили рекордные доходы в 12 миллиардов гривен (300 миллионов долларов США) в 2024 году, подчеркивается, что правительство Украины стремится привлекать стратегические инвестиции в будущем.

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