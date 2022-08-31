KPMG в Україні: світові тренди M&A в енергетичному секторі — Finance.ua

KPMG в Україні: світові тренди M&A в енергетичному секторі Вчора 20:34 — Енергетика

KPMG в Україні: світові тренди M&A в енергетичному секторі

Зниження кількості угод злиття та поглинання (M&A) в енергетичному секторі продовжилось у ІІ другому кварталі 2022 року, що було обумовлено повномасштабною війною в Україні, невизначеністю на енергетичному ринку, стрімкою інфляцією, зростанням процентних ставок і ймовірністю глобальної рецесії. У порівнянні з І кварталом 2022 року обсяг угод скоротився на 35,3 відсотка, а вартість угод впала на 68,7 відсотка. Це скорочення було помітним у всіх підгалузях у розрізі як стратегічних, так і приватних угод.

Головні події енергоринку за ІІ квартал 2022

У ІІ кварталі 2022 року відбулися кілька значних транзакцій, серед яких компанії Advent International і LANXESS придбали компанію Engineering Materials за 4 млрд доларів США. Гарольд Г. Хемм, провідний приватний інвестор, придбав Continental Resources за 4,4 млрд дол. США з наміром зробити компанію приватною. Компанія Continental Resources входить до десяти найбільших виробників нафти у США.

У травні 2022 року Centennial Resource Development повідомила про укладання нею угоди про рівноправне злиття з компанією Colgate Energy Partners на суму 3,9 млрд дол. США. Об’єднана компанія стане найбільшою компанією з розвідки та видобутку в регіоні Делаверського басейну у Західному Техасі та Нью-Мексико.

У підходах до укладання M&A угод в світі прослідковуються дві ключових тенденції: довгострокова перспектива у фокусі уваги інвесторів та ESG як стимул для укладання угод.

Інвестори зосереджуються на довгостроковій перспективі

Повномасштабна війна в Україні та геополітичні проблеми на Близькому Сході значно вплинули на ланцюжок енергопостачання. Як наслідок, учасники ринку використовували угоди M&A, щоб застосувати більш цілеспрямований стратегічний підхід, заснований на довгострокових цілях усіх сторін угоди.

Наприклад, підвищена увага до зміни клімату спонукає нафтогазові компанії оцінювати більше можливостей M&A екологічно чистих активів, а не активів з високим вмістом вуглецю. Ймовірно більше нафтогазових компаній відмовлятимуться від непрофільних активів із високим вмістом вуглецю і більше вкладатимуть в активи з елементами декарбонізації. У травні 2022 року Alliance Group of Companies, постачальник послуг із підтримки нафтовидобувних та трубопровідних компаній у Мексиканській затоці, оголосила про її придбання групою Helix Energy Solutions Group.

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Виробники скрапленого природного газу (СПГ) у США тепер активніше інвестують у активи СПГ завдяки зобов’язанню США збільшити експорт СПГ до Європи до 2030 року, щоб зменшити залежність регіону від російського СПГ. У травні 2022 року Elba Liquefaction Company, учасник спільного підприємства СПГ-заводу на острові Ельба, оголосила про продаж 49 відсотків нею акцій Blackstone Credit, контрольний пакет акцій компанії залишається за Kinder Morgan.

У травні 2022 року Trecora Resources, яка займається спеціальними вуглеводнями та парафіном, погодилася на поглинання афілійованою компанією Balmoral Funds за 247 млн доларів США, щоб покращити якість управління, максимізувати операційну ефективність і надавати клієнтам якісні продукти та ефективні послуги. Також у травні 2022 року Westinghouse Electric Company завершила придбання BHI Energy, в результаті якого відбулось об’єднання обох енергетичних компаній для створення першого в атомній промисловості повністю інтегрованого бізнесу з послуг з технічного обслуговування, запобігання та ліквідації витіків та модифікації. Clearway Energy Group, гравець у галузі відновлюваної енергетики, оголосила про те, що 50% її активів придбала компанія TotalEnergies. Угода спрямована на прискорення зростання TotalEnergies у секторі вітрової та сонячної енергетики.

ESG стимулює укладання стратегічних угод

Компанія Targa Resources Corp., що базується в Х’юстоні, погодилася придбати підприємство Lucid Energy Group з переробки природного газу Пермського басейну Делаверу, що дозволить збільшити трубопровід на 1050 миль та додасть потужності ємністю 1,4 млрд куб. футів. Угода для Lucid Energy Delaware LLC була оцінена в 3,6 млрд дол. США та була досягнута завдяки спонсорам Riverstone Holdings LLC і Goldman Sachs Asset Management. Корпорація Avient, постачальник рішень щодо спеціалізованих і стійких матеріалів, оголосила про угоду з Royal DSM із придбання компанії Protective Materials. DSM виробляє спеціальне волокно, яке використовується в таких сферах, як балістичний особистий захист, морська та стійка інфраструктура та відновлювані джерела енергії (ВДЕ).

Нестабільні ціни на нафту, державна політика та зростаюча потреба в стратегії ESG продовжують заохочувати багатьох інвесторів приватного капіталу до переходу на відновлювану енергетику. Так, приватна американська фірма PE Kohlberg Kravis Roberts (KKR) у ІІ кварталі уклала дві значні угоди у сфері відновлюваної енергетики з метою розширення присутності у галузі відновлюваної енергії (ВДЕ). Ця компанія погодилася купити підприємство з виробництва електроенергії ContourGlobal, зареєстроване на Лондонській біржі, за 2,2 млрд дол. США. У цьому ж кварталі KKR оголосила, що уклала угоду про придбання французької компанії з виробництва відновлюваної енергії Albioma за 1,7 млрд дол. США. KKR заявила, що підтримує прагнення Albioma інвестувати значні кошти в перехід на інші види енергії у французьких іноземних департаментах до 2025 року.

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