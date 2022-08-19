Енергетики просять забезпечити можливість ремонту електромереж в опалювальний сезон — Finance.ua

Енергетики просять забезпечити можливість ремонту електромереж в опалювальний сезон
Незалежна профспілка енергетиків закликала владу зберегти досягнення минулорічної реформи обленерго, від якої залежить можливість ремонтувати електромережі та готуватись до опалювального сезону в умовах війни.
Лист до Президента опублікований на сторінці профспілки в Facebook.
«Завдяки перевагам методології стимулюючого тарифоутворення, оператори систем розподілу мають можливість в умовах дефіциту коштів здійснювати фінансування витрат шляхом перерозподілу між статтями структури витрат. Зокрема покривати витрати на аварійно-відновлювальні роботи, виплачувати заробітну плату», — зазначається у листі Профспілки.
Енергетики підкреслили, що наразі RAB-тариф це єдина можливість підготовки до ОЗП, ремонтів мереж та виплати зарплатні.
«Фінансування необхідних робіт з ліквідації аварій, відновлення пошкодженого обладнання, фінансування заробітної плати тощо є необхідними умовами для забезпечення соціально-значимої функції належного електропостачання споживачам України та вдалої підготовки енергогосподарства операторів систем розподілу до проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 рр.», — підкреслюють у Незалежній профспілці енергетиків.
Нагадаємо, в 2021 році почало діяти нове стимулююче інвестиції RAB-регулювання. Учасники ринку стверджували, що завдяки йому обленерго вперше за 30 років отримали можливість залучати більше коштів для оновлення та розвитку електромереж.
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