M&A рынок демонстрирует устойчивый рост, несмотря на влияние войны — Finance.ua

M&A рынок демонстрирует устойчивый рост, несмотря на влияние войны Сегодня 17:05 — Казна и Политика

M&A рынок демонстрирует устойчивый рост, несмотря на влияние войны

Украинский M&A сектор продолжает проявлять большую устойчивость и рост, согласно последнему отчету KPMG в Украине M&A Radar за первое полугодие 2024 года.

Об этом пишет KPMG.

Несмотря на постоянные вызовы, вызванные войной, в секторе наблюдается увеличение количества сделок на 4,2% и значительный рост общей стоимости сделок на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«За первые шесть месяцев 2024 года на украинском рынке слияний и поглощений было заключено 25 сделок на общую сумму 510 млн. долларов США, что свидетельствует о постепенном восстановлении интереса инвесторов и адаптации к изменениям экономического ландшафта. Этот рост поддерживается Национальным банком Украины и его управлением макроэкономическими рисками, поддержкой стабильного обменного курса и сдерживанием инфляции, что способствует активности как внутренних, так и международных инвесторов», — отмечает Светлана Щербатюк, руководитель направления сопровождения корпоративных сделок, инвестиций и рынков капитала, KPMG в Украине.

Тенденции M&A рынка

Об экономическом восстановлении также свидетельствует рост ВВП Украины, который в мае 2024 г., по данным Министерства экономики Украины, увеличился примерно на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что до конца этого года рост ВВП Украины будет составлять от 2,5% до 3,5%, несмотря на события, связанные с продолжающейся войной. Ожидается, что рост ВВП Украины продолжится благодаря растущей стабильности отлаженного украинского морского коридора, а также высокому внутреннему спросу на строительные услуги, поддерживаемому финансированием реконструкции национальной инфраструктуры.

Несмотря на более низкий уровень прозрачности отчетности по сделкам по сравнению с предыдущим годом (48% раскрытия стоимости сделок по сравнению с 58% в первом полугодии 2023 года), наблюдается устойчивость украинского M&A рынка. Положительная тенденция подчеркивается ключевыми сделками, среди которых знаковые, например раунд финансирования ІТ-компании Creatio на сумму 200 млн долларов США и приобретение телекоммуникационной компании «Датагруп-Воля» за 120 млн долларов США компанией NJJ Capital. Указанные два соглашения привели к увеличению средней стоимости сделки с 28 млн. долларов США в первой половине 2023 года до 43 млн. долларов США за тот же период 2024 года, что свидетельствует о растущей уверенности инвесторов в украинском рынке.

Трансграничные сделки

Украинские компании не только стойко преодолевают вызовы на внутреннем рынке, но и расширяют свои горизонты на международном: сделки по приобретению иностранных активов украинскими инвесторами составили треть общего объема сделок (восемь сделок). Среди заметных трансграничных сделок — приобретение украинскими ІТ-компаниями Ciklum и Intellias компаний в Северной Америке и инвестиции Группы ДТЭК в возобновляемую энергетику в Восточной Европе, что свидетельствует о стратегической диверсификации активов. Украинские инвесторы из разных секторов экономики продолжают тенденцию расширения деятельности на соседние страны Центральной Европы, в частности, в секторах сельского хозяйства, потребительских рынков, здравоохранения и фармацевтики, а также транспорта и инфраструктуры.

Несмотря на снижение доли сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами в первом полугодии 2024 года, иностранные инвесторы оставались достаточно активными: было объявлено о семи соглашениях (по сравнению с девятью соглашениями в первом полугодии 2023 года) общей стоимостью 410 млн долларов США. Львиная доля входящих сделок была в сфере инноваций и технологий, что стало продолжением тенденций 2023 года.

ІТ, аграрный бизнес и RE&C как ключевые секторы для инвестиций

ІТ-сектор продолжает оставаться одной из движущих сил украинского рынка слияний и поглощений: более высокая мобильность относительно релокации бизнеса и работников, а также возможности удаленной работы позволяют его представителям легче адаптироваться и ощущать относительно меньшее влияние продолжающейся войны.

Открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине для юридических лиц с 1 января 2024 года повлекло за собой всплеск активности в секторе: только за первый квартал было заключено 25 700 сделок с земельными участками площадью 58 800 гектаров, что на 7% превышает предыдущий рекорд, зафиксированный в четвертом квартале 2023 года, и усиливает ключевую роль сельского хозяйства в сфере слияний и поглощений в стране.

Сектор недвижимости и строительства в Украине переживает значительный рост интереса инвесторов и активности в сфере слияний и поглощений (около 16% общего объема сделок в Украине за первое полугодие 2024 года), что обусловлено огромной потребностью в послевоенной реконструкции и развитии. Среди заметных сделок — продажа Dragon Capital складского комплекса Amtel в Киевской области производителю дверей «Новый стиль» компании «ГИСТИОН» за ориентировочные 30−40 млн долларов США.

Перспективы и анализ: прогноз для украинского M&A

Несмотря на сложные вызовы, связанные с продолжающимся вторжением россии, украинская экономика остается устойчивой в значительной степени благодаря внешней финансовой поддержке и правительственным реформам. Недавно МВФ завершил четвертый пересмотр программы расширенного финансирования, в результате которого было выделено дополнительно 2,2 млрд. долларов США на поддержку бюджета Украины. Эта финансовая помощь имеет решающее значение для поддержания макроэкономической стабильности и содействия фискальной и долговой устойчивости.

Также эффективно внедряются широкомасштабные структурные реформы, особенно в сфере государственных финансов, финансовом секторе и борьбе с коррупцией. Кроме того, усиленное внимание правительства к приватизации способствовало увеличению инвестиций, о чем свидетельствуют значительные объемы привлеченных средств и высокий интерес участников к аукционам по продаже государственных активов. Так, за первые пять месяцев 2024 года через приватизацию было привлечено больше средств, чем за весь 2018 год, а среднее количество участников онлайн-аукционов по продаже государственных активов достигло исторического максимума — 5,15 в среднем.

На фоне преодоления вызовов войны и восстановления, восстановление M&A сектора остается положительным показателем устойчивости Украины и роста перспектив украинского рынка.

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