Украинский рынок M&A продолжает расти: какие сделки заключали в 2023 — Finance.ua

Украинский рынок M&A продолжает расти: какие сделки заключали в 2023 Сегодня 14:01

Украинский рынок M&A продолжает расти: какие сделки заключали в 2023

Несмотря на сложный 2022 год, когда Украина понесла территориальные потери, отток населения и 30% падения ВВП, в 2023 году ситуация стала меняться к лучшему.

Украинский рынок M&A (Mergers and Acquisitions, «Слияние и Поглощение» — Ред.) почувствовал улучшение — с объявлением 47 сделок объем активности вырос почти на 70% по сравнению с 2022 годом. Стоимость сделок M&A в Украине превысила уровень 2020 года, удвоив значение 2022 года. Из-за низкой прозрачности сделок (всего 60% раскрывают свою стоимость) настоящая стоимость потенциально может быть еще выше.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного отчета KPMG в Украине M&A Radar 2023.

Выросла и средняя стоимость M&A сделок в Украине. В частности:

в 2022 году этот показатель составил $26 млн. Это самое низкое достижение со времен Революции Достоинства.

В 2023 году показатель вырос до $44,6 млн. Стоимость сделок даже превысила результаты 2021 года за счет приобретения Lifecell компанией NJJ Capital за $500 млн в конце 2023 года.

Какие M&A сделки происходили в Украине

Осторожные намерения инвесторов, обусловленные войной, проявились в относительно небольшом количестве сделок стоимостью более $100 млн в 2023 году — было объявлено только о трех таких сделках.

M&A сделки на рынке Украины с участием украинских инвесторов

Доля сделок с участием украинских инвесторов выросла в 2023 году по сравнению с предыдущим годом: на них приходится 36% от общей стоимости и 51% от общего объема сделок с M&A, заключенных в Украине. Это восстановление также частично обусловлено дополнительными мерами, которые были введены Национальным банком Украины для предотвращения оттока капитала.

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Самая существенная сделка с участием украинских инвесторов, объявленная в 2023 году, касалась Namsen Limited, крупнейшего акционера Kernel, находящегося под контролем Андрея Веревского. Компания приобрела 30,25 млн акций из общего количества 52,06 млн, принадлежавших миноритарным акционерам. Общая стоимость приобретения составила $136,1 млн.

Приобретение иностранных активов украинскими инвесторами

Оживились приобретения иностранных активов украинскими инвесторами, что напоминает возобновление активности в период после Революции Достоинства в 2013—2014 годах. В 2022 году было заключено пять сделок, а в 2023 году — шесть, что является заметным ростом по сравнению с одной сделкой в год, что зафиксировано в 2020—2021 годах.

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Самая значительная сделка касалась приобретения компанией Эпицентр К доли в польском операторе спортивных магазинов Intersport Polska SA за $11 млн. Размер доли не разглашается. Тем временем DTEK Renewables BV, операционная компания, управляющая активами ДТЭК в сфере возобновляемой энергетики, приобрела фотоэлектрическую солнечную электростанцию ​​с установленной мощностью 49,38 МВт у Finas Invest румынского разработчика в сфере альтернативной энергетики. Конкретные условия этой сделки не разглашаются.

Приобретение украинских активов иностранными инвесторами

Иностранные инвесторы проявляют заинтересованность в заключении сделок в секторе ІТ, который составил 65% всех сделок, в которых участвовали иностранные инвесторы в 2023 году (11 сделок). Этот интерес объясняется тем, что многие украинские ІТ-компании работают на международных рынках и, следовательно, имеют больше внимания со стороны иностранных партнеров и больше возможностей для сотрудничества. Инвесторы из Европы (с общей стоимостью сделок $571,5 млн по восьми сделкам) и Северной Америки (с $214,3 млн по восьми сделкам) вместе составили 100% всех сделок с участием иностранных инвесторов с объявленной стоимостью и 94% от общего объема сделок в 2023 году.

ІТ-индустрия — мощная опора украинского рынка M&A

После полномасштабного вторжения россии в 2022 году активность в сфере M&A в Украине была в основном сосредоточена в четырех ключевых секторах: инновации и технологии, сельское хозяйство, недвижимость и строительство, транспорт и инфраструктура. Итого на эти сектора приходилось почти 57% стоимости сделок и чуть менее 64% общего объема сделок в 2023 году.

Несмотря на трудности, ІТ-сектор выступает одним из мощных двигателей экономической силы и уверенности в способности Украины преодолевать геополитические потрясения. ІТ-индустрия традиционно является ключевой опорой украинского рынка M&A, так что инвесторы признают, что эта отрасль относительно меньше пострадала от физических последствий войны. Среди участников знаковых сделок — компании Horizon Capital LLP, возглавившей группу инвесторов в приобретении доли у Preply Inc. (размер доли остается нераскрытым) и Mythical Games, которая приобрела DMarket, украинский блокчейн-рынок игр.

В целом с момента полномасштабного вторжения россии в 2022 году сектор инноваций и технологий стал заметным ориентиром для тенденций на рынке M&A в Украине. В 2022 году было объявлено 19 сделок общей стоимостью $440 млн, что составило 68% объема всех сделок и 89% стоимости сделок украинского рынка M&A. Частично на уровень сделок 2022 года повлиял успешный 2021 год, когда было заключено значительное количество сделок как по объему, так и по стоимости. Благодаря особенностям процессов M&A, а также продолжительности заключения некоторые соглашения, переговоры по которым начались еще в 2021 году, были завершены уже в 2022 году. Этими особенностями также частично объясняется снижение стоимости сделок на 40% и уменьшение объема сделок на 26% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

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