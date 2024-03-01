Минцифры ищет стартапы для участия в TechChill — можно получить €200 000 — Finance.ua
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Минцифры ищет стартапы для участия в TechChill — можно получить €200 000

Личные финансы
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Минцифры ищет стартапы для участия в TechChill — можно получить €200 000
Минцифры ищет стартапы для участия в TechChill — можно получить €200 000
Украинские стартапы, впервые представляющие Украину на TechChill, могут получить €200 тысяч на развитие.
TechChill — это один из крупнейших балтийских технологических ивентов, объединяющий фаундеров, предпринимателей и инвесторов, который пройдет с 17 по 19 апреля в Риге.
«Ежегодно эту конференцию посещает более 2000 человек со всего мира, чтобы запартнериться или показать свой продукт топовым международным инвесторам. Событие объединяет предпринимателей, инвесторов и технических энтузиастов для обсуждения последних тенденций, инноваций и возможностей в технологической отрасли», — рассказывают о конференции в Минцифры.
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Кто может поучаствовать в отборе?

Стартапы, которые:
  • зарегистрированы в Украине и позиционируют себя как украинские;
  • имеют разработанный рабочий прототип;
  • уровень готовности технологии (TRL) — 5 и выше;
  • имеют высокий рыночный потенциал — готовы к привлечению инвестиций или реализации пилотных проектов.
Стартапы, желающие принять участие в отборе, могут податься до 17 марта включительно. Форма аппликации и подробности здесь.
Также участники конференции смогут посоревноваться за €200 тысяч (syndicate investment prize) + €10 тысяч (no-strings-attached). Для этого необходимо зарегистрироваться до 4 марта на Fifty Founders Battle. Сделать это можно здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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