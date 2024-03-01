Минцифры ищет стартапы для участия в TechChill — можно получить €200 000
Украинские стартапы, впервые представляющие Украину на TechChill, могут получить €200 тысяч на развитие.
TechChill — это один из крупнейших балтийских технологических ивентов, объединяющий фаундеров, предпринимателей и инвесторов, который пройдет с 17 по 19 апреля в Риге.
«Ежегодно эту конференцию посещает более 2000 человек со всего мира, чтобы запартнериться или показать свой продукт топовым международным инвесторам. Событие объединяет предпринимателей, инвесторов и технических энтузиастов для обсуждения последних тенденций, инноваций и возможностей в технологической отрасли», — рассказывают о конференции в Минцифры.
Организаторы отберут 8 национальных стартапов, которые покажут мощь украинского ІТ в Латвии.
Кто может поучаствовать в отборе?
Стартапы, которые:
- зарегистрированы в Украине и позиционируют себя как украинские;
- имеют разработанный рабочий прототип;
- уровень готовности технологии (TRL) — 5 и выше;
- имеют высокий рыночный потенциал — готовы к привлечению инвестиций или реализации пилотных проектов.
Стартапы, желающие принять участие в отборе, могут податься до 17 марта включительно. Форма аппликации и подробности здесь.
Также участники конференции смогут посоревноваться за €200 тысяч (syndicate investment prize) + €10 тысяч (no-strings-attached). Для этого необходимо зарегистрироваться до 4 марта на Fifty Founders Battle. Сделать это можно здесь.
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