Минцифры ищет стартапы для участия в TechChill — можно получить €200 000 Сегодня 18:31 — Личные финансы

Минцифры ищет стартапы для участия в TechChill — можно получить €200 000

Украинские стартапы, впервые представляющие Украину на TechChill, могут получить €200 тысяч на развитие.

TechChill — это один из крупнейших балтийских технологических ивентов, объединяющий фаундеров, предпринимателей и инвесторов, который пройдет с 17 по 19 апреля в Риге.

«Ежегодно эту конференцию посещает более 2000 человек со всего мира, чтобы запартнериться или показать свой продукт топовым международным инвесторам. Событие объединяет предпринимателей, инвесторов и технических энтузиастов для обсуждения последних тенденций, инноваций и возможностей в технологической отрасли», — рассказывают о конференции в Минцифры.

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Организаторы отберут 8 национальных стартапов, которые покажут мощь украинского ІТ в Латвии.

Кто может поучаствовать в отборе?

Стартапы, которые:

зарегистрированы в Украине и позиционируют себя как украинские;

имеют разработанный рабочий прототип;

уровень готовности технологии (TRL) — 5 и выше;

имеют высокий рыночный потенциал — готовы к привлечению инвестиций или реализации пилотных проектов.

до 17 марта включительно. Форма аппликации и подробности здесь. Стартапы, желающие принять участие в отборе, могут податься

Также участники конференции смогут посоревноваться за €200 тысяч (syndicate investment prize) + €10 тысяч (no-strings-attached). Для этого необходимо зарегистрироваться до 4 марта на Fifty Founders Battle. Сделать это можно здесь.

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