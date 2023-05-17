Kernel уходит с Варшавской фондовой биржи — Finance.ua

Kernel уходит с Варшавской фондовой биржи
Крупнейший агрохолдинг Украины Kernel Holding подал заявление в Управление финансового надзора Польши на получение разрешения на вывод акций компании из обращения на Варшавской фондовой бирже.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Заявление подано во исполнение решения совета директоров компании, принятого 13 апреля 2023 года, о выводе акций компании из обращения на регулируемом рынке, оператором которого является ВФБ», — говорится в сообщении.
Заявление касается всех акций компании, допущенных к торгам на регулируемом рынке ВФБ, то есть 84 031 230 простых акций.
14 апреля Совет директоров Kernel принял решение о делистинге акций компании с торгов на Варшавской фондовой бирже.
Напомним, инвестиционная компания украинского бизнесмена Андрея Веревского Namsen Ltd, являющаяся крупнейшим акционером агрохолдинга Kernel Holding, предложила совету директоров рассмотреть вопросы делистинга с Варшавской биржи и выкупа акций у других акционеров.
«Листинг компании состоялся в 2007 году на фоне поощрения украинских фирм к выходу на польскую биржу. Выход компании связан прежде всего с вторжением россии в Украину чуть больше года назад, которое разрушило деятельность Kernel и привело к падению ее рыночной стоимости более чем на 60%. Но в заявлении о выходе также упоминается о разочаровании Варшавской биржей, где количество акций, торгуемых сейчас, является самым низким более чем за десять лет», — писал Bloomberg.
За последние 11 лет компания ни разу не смогла привлечь финансовый капитал для инвестирования в развитие, а польские инвесторы больше не входят в число основных акционеров Kernel.
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