Восстановление сельскохозяйственных почв Украины обойдется в $20 млрд — Finance.ua

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Восстановление сельскохозяйственных почв Украины обойдется в $20 млрд

Казна и Политика
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Восстановление сельскохозяйственных почв Украины обойдется в $20 млрд
Восстановление сельскохозяйственных почв Украины обойдется в $20 млрд
Восстановление почв сельскохозяйственного назначения Украины обойдется примерно в $20 млрд, что составляет около 15% ВВП страны до вторжения.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Wageningen University & Research.
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Однако окончательная стоимость, скорее всего, будет еще выше, считает профессор управления бизнесом и организации в Wageningen University & Research (WUR) Уилфред Дольфсма.
«Эта оценка не включает затраты на оборудование, топливо или рабочую силу. Оценка этих факторов слишком спекулятивная. Стоимость удаления загрязненной почвы, например, зависит от таких вещей, как доступность полей и количество осадков, прерывающих работу», — объяснил он.

Какие области наиболее пострадали

Что касается методики подсчета убытков, то исследователи сначала проанализировали повреждение ландшафта с помощью спутниковых изображений с высоким разрешением.
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Затем подсчитали стоимость обследования и разминирования почвы, засыпания кратеров и других шагов, которые предстоит сделать для восстановления сельского хозяйства.
На это нужно минимум $2 млрд только в Харьковской области. Кроме нее, пострадали еще девять областей, расходы на которые будут подобными.
В почвоведении образование кратеров и перемешивание грунта взрывчатыми боеприпасами называют бомбардировкой. Взрывные боеприпасы, такие как ракеты и артиллерийские снаряды, загрязняют почву химикатами и тяжелыми металлами.
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Недавние исследования в Украине показали резкое увеличение уровня загрязнения почв такими металлами как кадмий, медь и цинк, а также топливными продуктами.
Также следствием войны, о котором часто забывают, является уничтожение ветрозащитных полос. Ученые перечислили лишь часть проблем, с которыми столкнутся те, кто будет заниматься восстановлением почв.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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