Ущерб окружающей среде Украины от войны достиг почти 85 млн евро — Finance.ua
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Ущерб окружающей среде Украины от войны достиг почти 85 млн евро

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Ущерб окружающей среде Украины от войны достиг почти 85 млн евро
Ущерб окружающей среде Украины от войны достиг почти 85 млн евро
Ущерб окружающей среде Украины от войны достиг почти 85 миллионов евро.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Последствия российской агрессии

По словам министра Светланы Гринчук, зафиксировано более 8 тыс. кейсов вреда окружающей среде в результате боевых действий. В атмосферу попало более 230 млн тонн углерода.
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Она отметила, остается заминированной и загрязненной боеприпасами четверть территории Украины. 850 тыс. га лесов находятся под оккупацией и в зоне боевых действий.
Новый вызов для Украины и партнеров — последствия попадания российского ударного дрона в защитную оболочку Арки Нового Безопасного Конфайнмента Чернобыльской АЭС.
Государства ЕС принимали непосредственное участие в строительстве этого объекта и хорошо понимают, что такое повреждение — не только о масштабных разрушениях и необходимости значительного финансирования для их ликвидации, но и о ядерной опасности всего континента. Последствия повреждения пришлось ликвидировать около месяца.
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Еврокомиссар по окружающей среде, водной устойчивости и конкурентной циркулярной экономике Ессика Русвелл заверила, что Евросоюз продолжит поддержку украинских инициатив по документированию ущерба и международных судов по разрушению окружающей среды в результате боевых действий.
Напомним, за все время военной агрессии рф, которая началась в 2014 году, нанесенный Украине общий ущерб может достигать одного триллиона долларов.
По материалам:
Finance.ua
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