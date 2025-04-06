Ущерб окружающей среде Украины от войны достиг почти 85 млн евро — Finance.ua

Ущерб окружающей среде Украины от войны достиг почти 85 млн евро
Ущерб окружающей среде Украины от войны достиг почти 85 миллионов евро.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Последствия российской агрессии
По словам министра Светланы Гринчук, зафиксировано более 8 тыс. кейсов вреда окружающей среде в результате боевых действий. В атмосферу попало более 230 млн тонн углерода.
Она отметила, остается заминированной и загрязненной боеприпасами четверть территории Украины. 850 тыс. га лесов находятся под оккупацией и в зоне боевых действий.
Новый вызов для Украины и партнеров — последствия попадания российского ударного дрона в защитную оболочку Арки Нового Безопасного Конфайнмента Чернобыльской АЭС.
Государства ЕС принимали непосредственное участие в строительстве этого объекта и хорошо понимают, что такое повреждение — не только о масштабных разрушениях и необходимости значительного финансирования для их ликвидации, но и о ядерной опасности всего континента. Последствия повреждения пришлось ликвидировать около месяца.
Еврокомиссар по окружающей среде, водной устойчивости и конкурентной циркулярной экономике Ессика Русвелл заверила, что Евросоюз продолжит поддержку украинских инициатив по документированию ущерба и международных судов по разрушению окружающей среды в результате боевых действий.
Напомним, за все время военной агрессии рф, которая началась в 2014 году, нанесенный Украине общий ущерб может достигать одного триллиона долларов.
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