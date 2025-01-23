Восстановление экономики: Нацбанк спрогнозировал ситуацию до 2027 года — Finance.ua

Восстановление экономики: Нацбанк спрогнозировал ситуацию до 2027 года Сегодня 17:02 — Казна и Политика

Восстановление экономики: Нацбанк спрогнозировал ситуацию до 2027 года

Национальный банк Украины прогнозирует, что восстановление экономики будет продолжаться, хоть и будет ограничено из-за последствий войны.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Благодаря значительной международной поддержке, а также высокому уровню адаптивности бизнеса и населения к условиям войны экономика Украины и дальше восстанавливается», — говорится в сообщении.

По оценкам НБУ, в 2024 году реальный ВВП Украины вырос на 3,4%, что меньше октябрьского прогноза НБУ. Темпы экономического роста замедлились по сравнению с 2023 годом.

«Это объясняется не только худшими урожаями и несколько более слабым внешним спросом, но и реализацией рисков увеличения интенсивности боевых действий, усилением воздушных атак россии и связанным с этим дефицитом электроэнергии», — пояснил регулятор.

Сохранение высоких рисков безопасности также сдерживало возвращение мигрантов и приводило к значительному дефициту рабочей силы.

Учитывая риски безопасности и сложную ситуацию на рынке труда, НБУ снизил прогноз роста реального ВВП на 2025 год — до 3,6%. В то же время базовый сценарий прогноза НБУ по-прежнему предусматривает постепенное возвращение экономики в нормальные условия функционирования.

Соответственно в 2026—2027 годах ожидается умеренное ускорение экономического роста — до около 4%.

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«С одной стороны, последствия войны, отразившиеся на дефиците рабочей силы и недостатке производственного капитала, и в дальнейшем будут ограничивать экономику. С другой — восстановлению будут способствовать инвестиции в энергетические и производственные мощности, сохранение достаточно мягкой фискальной политики и рост частного потребления на фоне увеличение доходов населения», — подытожили в Нацбанке.

Напомним, что правление Национального банка Украины 23 января 2025 приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых. Вместе с учетной ставкой на 1 п. п. повышаются ставки по депозитным сертификатам овернайт, трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования — до 14,5%, 17,0% и 17,5% соответственно.

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