Volvo сворачивает продажу самого дешевого электромобиля Сегодня 02:13

Политика Дональда Трампа продолжает влиять на автомобильный рынок. После сворачивания программ субсидий на электромобили в США автопроизводители вынуждены пересматривать свои стратегии. Одним из последствий стало решение Volvo отказаться от доступной электрической модели на американском рынке.

Речь идет о Volvo EX30, а также о его внедорожной версии Volvo EX30 Cross Country. Дилеры в США будут принимать заказы на эти модели только до 20 марта 2026 года. После этого автомобили исчезнут из салонов, и приобрести их можно будет только на вторичном рынке или за пределами страны.

Ключевая причина такого решения — резкое падение спроса после отмены государственных стимулов. Ранее покупатели электрокаров в США могли рассчитывать на субсидии до 7500 долларов, что существенно влияло на конечную цену. Без этой поддержки бюджетные электромобили потеряли конкурентоспособность и их продажи резко просели.

Показатели Volvo EX30 подтверждают тенденцию. В 2025 году в США было продано всего около 5400 таких авто, что составляет примерно 4,4% от общих продаж бренда на этом рынке. Фактически модель продержалась в Америке всего два года, что является очень коротким жизненным циклом даже для бюджетного сегмента.

Решения Volvo имеют последствия и для европейского производства. Автомобили для США производились на заводе Volvo Car Ghent, который сейчас оказался под угрозой из-за уменьшения заказов. Это последний автомобильный завод в Бельгии после закрытия других предприятий отрасли и обеспечивает работой около 7000 человек.

В настоящее время основными моделями, сходящими с конвейера в Генте, остаются XC40, EX40, V60 и EC40. В то же время именно рынки США и Великобритании — ключевые для сбыта продукции завода. Утрата одного из массовых электромобилей может существенно повлиять на загрузку производственных мощностей и будущее предприятия.

