Как залатать пробитое колесо, если нет запасного

Спущенная шина автомобиля
Если в пути спустило колесо, а запасного нет, не стоит паниковать. В большинстве случаев ситуацию можно временно разрешить самостоятельно или добраться до ближайшего сервиса. Главное — правильно оценить повреждения и действовать осторожно. Даже простые действия помогут выиграть время и избежать более серьезных проблем.
Об этом пишет «УНИАН».

Что делать, если пробило колесо, а запаски нет — первые шаги

Если колесо спустилось прямо на перекрестке или проезжей части, необходимо включить аварийную сигнализацию и осторожно переместить автомобиль на 10−20 метров в безопасное место.
Передвигаться по полностью спущенной шине категорически нельзя. Давление должно составлять хотя бы треть атмосферы, чтобы автомобиль мог медленно преодолеть небольшой участок пути.

Обзор и диагностика повреждения

В первую очередь следует внимательно осмотреть шину: визуально чаще всего заметны лишь серьезные повреждения — например, разрыв резины из-за торчащей арматуры или прокол гвоздем.
Если повреждена боковина или возник большой разрез, устранить проблему на месте практически невозможно.
Если поверхностный осмотр не принес результата, колесо необходимо подкачать. После того как давление достигнет хотя бы трети нормы, обычно становится слышно характерное шипение.
Для поиска прокола водители нередко поливают шину водой — за выделяющимися пузырьками можно определить место утечки.

Временные решения

Если воздух выходит медленно, накачайте колесо и осторожно отправляйтесь на ближайший шиномонтаж.
С камерными колесами некоторые водители применяют временную меру: выкручивают ниппель, полностью спускают воздух, затем заливают внутрь камеры небольшое количество воды, после чего снова накачивают колесо. Такой способ позволяет проехать несколько километров.
Когда утечка происходит в месте прилегания шины к диску, колесо можно снять и попытаться восстановить герметичность посадки. Для этого давление в шине уменьшают примерно до 15−20 процентов, устанавливают колесо вертикально, приподнимают и несильно ударяют протектором о поверхность дороги.
Иногда помогает добавление воды или вязкой жидкости под борт шины. Полностью устранить утечку таким способом не удастся, но ее интенсивность может снизиться.

Экстренный ремонт на дороге

Стальные диски могут потерять герметичность из-за деформации обода, например после удара о препятствие. Опытные водители иногда выравнивают край молотком, но без опыта можно окончательно повредить диск.
Порезы и трещины на боковине шины в дорожных условиях практически не ремонтируются — такие повреждения устраняют только в шиномонтажных мастерских, и не всегда.
Но прокол в протекторе иногда удается временно закрыть даже подручными средствами. Для этого подходит саморез или шуруп длиной около 15−20 миллиметров: его смачивают в специальной жидкости и аккуратно вкручивают в отверстие прокола.
По материалам:
УНІАН
