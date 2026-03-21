Как часто нужно проверять и менять тормозную жидкость
Тормозную жидкость нужно проверять каждые 6 месяцев и заменять каждые 2 года, чтобы избежать потери эффективности из-за поглощения влаги.
Об этом пишет Consumer reports.
Для чего вообще нужна тормозная жидкость
Именно тормозная жидкость передает усилия от вашей ноги на педали тормоза к суппортам и колодкам. Образуется гидравлическое давление, влияющее на диски, а это замедляет или останавливает машину. Эта плавная передача жизненно важна для безопасного вождения.
А вот пренебрежение техническим обслуживанием жидкости может привести к появлению пузырьков воздуха в ней — и, наконец, эффективность и отзывчивость системы падает.
Итак, у водителя есть две важные задачи:
- периодически проверять уровень тормозной жидкости;
- каждые 2 года ее менять.
Существующие типы тормозных жидкостей
Понимание видов тормозной жидкости поможет лучше понимать, как эффективнее обслуживать свой автомобиль. И основных типов всего 3, пишет ZF.
- DOT 3 — это тормозная жидкость на основе гликоля. Она подходит для большинства транспортных средств.
- DOT 4 — также на основе гликоля, но имеет более высокую температуру кипения, поэтому ее часто выбирают водители, сильно нагружающие тормоза.
- DOT 5 — тормозная жидкость на основе силикона. Встречается она относительно редко и смешивать с другими типами ее нельзя.
Как проверять и поддерживать уровень тормозной жидкости
Проверять уровень жидкости нужно каждые 6 месяцев. Сделать это просто, ведь нужно выполнить всего несколько элементарных шагов:
- Найдите бачок тормозной жидкости под капотом. У большинства моделей этот резервуар расположен возле задней части моторного отсека. Искать следует непрозрачную емкость, и часто на ней есть еще и крышка с надписью;
- Оцените уровень жидкости. Внутри бачка будут две отметки — минимальная и максимальная. Ваш уровень тормозной жидкости должен быть где-то между ними. Если ее мало — долейте, но обязательно используйте тот же тип;
- Оцените цвет тормозной жидкости. В идеале она должна иметь прозрачный или светло-янтарный цвет. А вот темный или мутный оттенок означает, что пора произвести замену.
Как определить, что пора заменить тормозную жидкость
Замена тормозной жидкости не зависит от пробега автомобиля. Вместо этого советуют делать каждые 2 — 3 года, в некоторых случаях даже чаще. Такая рекомендация связана с тем, что она начинает портиться не от пройденного расстояния, а от времени.
Причина состоит в том, что два основных типа, используемых в большинстве автомобилей (DOT 3 и DOT 4), являются гигроскопическими — то есть жидкость активно притягивает и поглощает молекулы воды из окружающей среды, пишет Engineer Fix.
Поглощение происходит даже в случае, если система технически герметична: влага проникает через микроскопические поры в резиновых тормозных шлангах, уплотнениях и вентилируемой крышке. Процесс медленный, но постоянный — и через два года обычно поглощается примерно 2 — 3% воды.
Если требуется проверить, требуется ли тормозная жидкость замены вне рекомендованного интервала, можно воспользоваться специальным электронным тестером. По форме он напоминает ручку, и его нужно погрузить в резервуар главного цилиндра.
Тестер измеряет электропроводность жидкости — и если показатель больше 3%, нужно произвести замену.
Поделиться новостью
Также по теме
Как часто нужно проверять и менять тормозную жидкость
Anker представила 300-ваттный повербанк для ноутбука: сколько стоит новинка
Subaru выпустила лимитированную серию WRX Club Spec Evo
Как поставить на учет автомобиль, приобретенный в кредит
Долгожданный кроссовер Kia EV2 отправился в продажу
Meta закрывает метавселенную после инвестиций на $70−80 млрд