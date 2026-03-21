Место для вашей рекламы

Как часто нужно проверять и менять тормозную жидкость

Проверять уровень тормозной жидкости нужно каждые полгода
Тормозную жидкость нужно проверять каждые 6 месяцев и заменять каждые 2 года, чтобы избежать потери эффективности из-за поглощения влаги.
Об этом пишет Consumer reports.

Для чего вообще нужна тормозная жидкость

Именно тормозная жидкость передает усилия от вашей ноги на педали тормоза к суппортам и колодкам. Образуется гидравлическое давление, влияющее на диски, а это замедляет или останавливает машину. Эта плавная передача жизненно важна для безопасного вождения.
А вот пренебрежение техническим обслуживанием жидкости может привести к появлению пузырьков воздуха в ней — и, наконец, эффективность и отзывчивость системы падает.
Итак, у водителя есть две важные задачи:
  • периодически проверять уровень тормозной жидкости;
  • каждые 2 года ее менять.

Существующие типы тормозных жидкостей

Понимание видов тормозной жидкости поможет лучше понимать, как эффективнее обслуживать свой автомобиль. И основных типов всего 3, пишет ZF.
  • DOT 3 — это тормозная жидкость на основе гликоля. Она подходит для большинства транспортных средств.
  • DOT 4 — также на основе гликоля, но имеет более высокую температуру кипения, поэтому ее часто выбирают водители, сильно нагружающие тормоза.
  • DOT 5 — тормозная жидкость на основе силикона. Встречается она относительно редко и смешивать с другими типами ее нельзя.

Как проверять и поддерживать уровень тормозной жидкости

Проверять уровень жидкости нужно каждые 6 месяцев. Сделать это просто, ведь нужно выполнить всего несколько элементарных шагов:
  • Найдите бачок тормозной жидкости под капотом. У большинства моделей этот резервуар расположен возле задней части моторного отсека. Искать следует непрозрачную емкость, и часто на ней есть еще и крышка с надписью;
  • Оцените уровень жидкости. Внутри бачка будут две отметки — минимальная и максимальная. Ваш уровень тормозной жидкости должен быть где-то между ними. Если ее мало — долейте, но обязательно используйте тот же тип;
  • Оцените цвет тормозной жидкости. В идеале она должна иметь прозрачный или светло-янтарный цвет. А вот темный или мутный оттенок означает, что пора произвести замену.

Как определить, что пора заменить тормозную жидкость

Замена тормозной жидкости не зависит от пробега автомобиля. Вместо этого советуют делать каждые 2 — 3 года, в некоторых случаях даже чаще. Такая рекомендация связана с тем, что она начинает портиться не от пройденного расстояния, а от времени.
Причина состоит в том, что два основных типа, используемых в большинстве автомобилей (DOT 3 и DOT 4), являются гигроскопическими — то есть жидкость активно притягивает и поглощает молекулы воды из окружающей среды, пишет Engineer Fix.
Поглощение происходит даже в случае, если система технически герметична: влага проникает через микроскопические поры в резиновых тормозных шлангах, уплотнениях и вентилируемой крышке. Процесс медленный, но постоянный — и через два года обычно поглощается примерно 2 — 3% воды.
Если требуется проверить, требуется ли тормозная жидкость замены вне рекомендованного интервала, можно воспользоваться специальным электронным тестером. По форме он напоминает ручку, и его нужно погрузить в резервуар главного цилиндра.
Тестер измеряет электропроводность жидкости — и если показатель больше 3%, нужно произвести замену.

Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
