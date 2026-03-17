Что не допускают автомеханики при обслуживании собственных авто

Издание Huffpost пообщалось с профессиональными автомеханиками и составило перечень того, что настоящие специалисты никогда не допускают при обслуживании своих собственных машин.

Игнорирование профилактического техобслуживания

Регулярное обслуживание автомобиля значительно дешевле дальнейшего ремонта, однако многие водители откладывают его, считая проблему несерьезной.

Особенно важно своевременно менять моторную смазку, ведь она охлаждает и смазывает двигатель. Когда смазка стареет и теряет свои свойства, это может привести к быстрому износу или даже серьезной поломке двигателя.

Напоминание о сервисе

Современные машины сами напоминают владельцам, когда пора проверить тот или иной узел. Но наклейки на деталях и электронные напоминания в бортовом компьютере не всегда точно отображают реальное состояние автомобиля.

Фактические условия эксплуатации могут ускорить износ определенных деталей и узлов. Поэтому следует регулярно проверять машину в соответствии с ее реальным состоянием.

Использование неоригинальных запчастей

Оригинальные детали создаются производителем именно для конкретной модели автомобиля, в то время как более дешевые аналоги могут работать некорректно.

К примеру, сторонний аккумулятор иногда не распознается электроникой авто, из-за чего система считает его неисправным. В результате это может привести к дополнительным поломкам и более дорогому ремонту.

Использование жидкостей или горючего

Современные автомобили рассчитаны на конкретные типы смазки, охлаждающей жидкости и бензина. Если машине требуется бензин с определенным октановым числом, следует использовать именно его. Использование неподходящих жидкостей может привести к странным симптомам в работе двигателя и другим техническим проблемам.

Средства для устранения протеканий

Препараты, обещающие быстро остановить протекание смазки, охлаждающей жидкости или воздуха из шин, обычно являются временным решением. Они могут производить отложения на внутренних поверхностях или повреждать детали системы. В итоге проблема часто становится более серьезной и дорогой для ремонта.

Резиновый коврик

Некоторые водители кладут резиновый коврик на штатный из ткани, чтобы легче поддерживать чистоту. Если такой коврик не закреплен и не подходит по форме, он может застрять под педалями. Это создает опасность, ведь может мешать нажимать газ или тормоз.

Игнорирование сигнальных ламп на приборной панели

Предупреждающие индикаторы — это способ, по которому автомобиль сообщает о проблеме до того, как она станет критической. Когда система не может компенсировать неисправность, на панели появляется сигнал для водителя. Поэтому следует проверять значение индикатора в инструкции и быстро выяснить причину.

Использование подержанных шин

Использованные шины могут иметь скрытые повреждения или даже неправильный размер. Даже если они выглядят нормально, их возраст может представлять опасность. Большинство производителей советует менять шины примерно через шесть лет использования или не позднее десяти лет со дня производства.

Сокрытие информации от механика

Техник может скорее найти причину неисправности, если получает точное описание проблемы. Когда водитель умалчивает детали или придумывает пояснения, это лишь усложняет диагностику. Лучше сообщить, когда появляется странный звук или даже показать запись, чтобы специалист мог быстрее определить проблему.

