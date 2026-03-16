0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

5 причин, когда страховая может отказать в выплатах по автогражданке

Технологии&Авто
79
Мужчина звонит в страховую компанию после ДТП
Мужчина звонит в страховую компанию после ДТП
Закон Украины предусматривает более 20 случаев, когда страховая компания может отказать в выплате по полису автогражданки (ОСАГО). Однако на практике чаще всего встречается лишь несколько типичных ситуаций, которых можно было бы избежать.
Об этом сообщили в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (МТСБУ).

Самые распространенные причины отказа в выплате

Отсутствие гражданско-правовой ответственности

Страховая выплата производится только тогда, когда ущерб нанесли действия водителя, управлявшего автомобилем, застрахованным по полису автогражданки.
Например, если пассажир открыл дверь автомобиля и повредил другой автомобиль, ответственность водителя не наступает. В таком случае выплата по полису автогражданки не производится.

Пропущен срок подачи заявления

Закон устанавливает четкие сроки для обращения за страховым возмещением:
  • 1 год после ДТП — если повреждено имущество;
  • 3 года после ДТП — если вред причинен жизни или здоровью.
Если эти сроки пропущены, страховщик вправе отказать в выплате.

Заявление подает лицо без права на компенсацию

Получить страховое возмещение может только владелец поврежденного имущества или лицо, подтверждающее такое право.
Это может быть, например:
  • доверенность;
  • договор аренды;
  • свидетельство о праве на наследство.

Не выполнены обязанности после ДТП

Еще одним распространенным основанием для отказа является невыполнение требований закона после аварии, если страховщик не может установить обстоятельства ДТП или размер ущерба.
В частности, потерпевший должен хранить поврежденное имущество до осмотра страховщиком. Если автомобиль был отремонтирован до осмотра или не предоставлен для проверки, это может стать причиной отказа в выплате.
Страховая компания имеет 10 рабочих дней с момента уведомления о ДТП, чтобы произвести осмотр автомобиля.

В полисе указан другой автомобиль

Еще одна распространенная проблема — ошибки в данных полиса. Если в страховом договоре указано другое транспортное средство (например, неверный VIN-код или данные авто), страховая компания может отказать в выплате.

Что советуют водителям

В МТСБУ советуют водителям внимательно проверять данные в страховом полисе, соблюдать установленные сроки обращения и не ремонтировать автомобиль до осмотра страховой компанией.
Это поможет избежать проблем с получением страховой выплаты после ДТП.
Ранее мы сообщали, что несмотря на слухи, в Украине не планируют автоматически штрафовать водителей, имеющих бумажные полисы автострахования вместо электронных. Для этого нет законодательных оснований.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
СтрахованиеАвтострахованиеАвтогражданкаСтраховой случайПолиция
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems