5 причин, когда страховая может отказать в выплатах по автогражданке Сегодня 09:02 — Технологии&Авто

Закон Украины предусматривает более 20 случаев, когда страховая компания может отказать в выплате по полису автогражданки (ОСАГО). Однако на практике чаще всего встречается лишь несколько типичных ситуаций, которых можно было бы избежать.

Об этом сообщили в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (МТСБУ).

Самые распространенные причины отказа в выплате

Отсутствие гражданско-правовой ответственности

Страховая выплата производится только тогда, когда ущерб нанесли действия водителя, управлявшего автомобилем, застрахованным по полису автогражданки.

Например, если пассажир открыл дверь автомобиля и повредил другой автомобиль, ответственность водителя не наступает. В таком случае выплата по полису автогражданки не производится.

Пропущен срок подачи заявления

Закон устанавливает четкие сроки для обращения за страховым возмещением:

1 год после ДТП — если повреждено имущество;

3 года после ДТП — если вред причинен жизни или здоровью.

Если эти сроки пропущены, страховщик вправе отказать в выплате.

Заявление подает лицо без права на компенсацию

Получить страховое возмещение может только владелец поврежденного имущества или лицо, подтверждающее такое право.

Это может быть, например:

доверенность;

договор аренды;

свидетельство о праве на наследство.

Не выполнены обязанности после ДТП

Еще одним распространенным основанием для отказа является невыполнение требований закона после аварии, если страховщик не может установить обстоятельства ДТП или размер ущерба.

В частности, потерпевший должен хранить поврежденное имущество до осмотра страховщиком. Если автомобиль был отремонтирован до осмотра или не предоставлен для проверки, это может стать причиной отказа в выплате.

Страховая компания имеет 10 рабочих дней с момента уведомления о ДТП, чтобы произвести осмотр автомобиля.

В полисе указан другой автомобиль

Еще одна распространенная проблема — ошибки в данных полиса. Если в страховом договоре указано другое транспортное средство (например, неверный VIN-код или данные авто), страховая компания может отказать в выплате.

Что советуют водителям

В МТСБУ советуют водителям внимательно проверять данные в страховом полисе, соблюдать установленные сроки обращения и не ремонтировать автомобиль до осмотра страховой компанией.

Это поможет избежать проблем с получением страховой выплаты после ДТП.

несмотря на слухи, в Украине не планируют автоматически штрафовать водителей, имеющих бумажные полисы автострахования вместо электронных. Для этого нет законодательных оснований.

