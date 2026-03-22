Рейтинг регионов Украины по продаже новых легковушек
В феврале больше всего новых легковых авто купили жители Киева, Киевской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областей. Итого эти регионы обеспечили 61% всех продаж новых авто за месяц.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Крупнейшим региональным рынком в феврале по продажам новых легковушек стал Киев. Жители столицы приобрели 1429 новых автомобилей.
Далее следуют:
- Киевская область — 454 авто;
- Львовская обл. — 265 авто;
- Днепропетровская обл. — 258 авто;
- Одесская обл. — 241 авто.
Самым популярным автомобилем в большинстве этих регионов стал кроссовер Toyota RAV-4, а в Одесской области чаще покупали Renault Duster.
До этого Finance.ua отмечал, что в Украине снизился спрос на подержанные легковушки, изготовленные в США. В прошлом месяце украинцы приобрели 2,7 тысяч таких машин, что на 16% меньше, чем в феврале 2025 года. Самым большим спросом среди подержанных автомобилей из США пользуется кроссовер Ford Escape.
Также в феврале украинцы существенно сократили покупку легковых автомобилей из Китая. В общей сложности было приобретено 466 авто, что на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
