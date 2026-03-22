Рейтинг регионов Украины по продаже новых легковушек Сегодня 19:17 — Технологии&Авто

Крупнейшие региональные рынки в феврале

В феврале больше всего новых легковых авто купили жители Киева, Киевской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областей. Итого эти регионы обеспечили 61% всех продаж новых авто за месяц.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Крупнейшим региональным рынком в феврале по продажам новых легковушек стал Киев. Жители столицы приобрели 1429 новых автомобилей.

Далее следуют:

Киевская область — 454 авто;

Львовская обл. — 265 авто;

Днепропетровская обл. — 258 авто;

Одесская обл. — 241 авто.

Самым популярным автомобилем в большинстве этих регионов стал кроссовер Toyota RAV-4, а в Одесской области чаще покупали Renault Duster.

До этого Finance.ua отмечал , что в Украине снизился спрос на подержанные легковушки, изготовленные в США. В прошлом месяце украинцы приобрели 2,7 тысяч таких машин, что на 16% меньше, чем в феврале 2025 года. Самым большим спросом среди подержанных автомобилей из США пользуется кроссовер Ford Escape.

Также в феврале украинцы существенно сократили покупку легковых автомобилей из Китая. В общей сложности было приобретено 466 авто, что на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

