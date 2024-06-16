Volvo отзывает электромобили из-за проблем с программным обеспечением — Finance.ua

Volvo отзывает электромобили из-за проблем с программным обеспечением 16.06.2024, 01:21 — Фондовый рынок

Volvo отзывает электромобили из-за проблем с программным обеспечением

Компания Volvo Car AB отзывает около 72 тысяч единиц своей новой флагманской модели — полностью электрического электромобиля EX30 — из-за проблемы с программным обеспечением

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как утверждают в издании, после новости об ошибке в работе центрального экрана автомобиля, приводящей к переходу спидометра в тестовый режим при запуске двигателя, акции автопроизводителя упали на 3,5% в начале торгов в Стокгольме.

Однако, согласно заявлению, сделанному Volvo в понедельник, для устранения ошибки необходимо обновить программное обеспечение.

По словам представителя компании, отзыв не касается никакой другой модели Volvo.

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Напомним, за прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых авто, что на 8% больше, чем в прошлом году.

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