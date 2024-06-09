Автопроизводитель Toyota отзывает более 100 тысяч автомобилей из-за проблемы с двигателем — Finance.ua
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Автопроизводитель Toyota отзывает более 100 тысяч автомобилей из-за проблемы с двигателем

Фондовый рынок
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Автопроизводитель Toyota отзывает более 100 тысяч внедорожников и пикапов в Соединенных Штатах из-за мусора в двигателе, который может привести к его заглушению.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной администрации по безопасности дорожного движения США (NHTSA).
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Под отзыв подпадают некоторые пикапы Toyota Tundra и внедорожники Lexus LX600, оснащенные шестицилиндровым двигателем V35A.
Представители NHTSA отметили, что мусор, возникший в процессе производства, может попасть в двигатель и привести к выходу из строя основных подшипников. Это может привести к остановке двигателя или потере мощности привода.

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Там добавили, что сейчас разрабатывается способ решения этой проблемы.
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По материалам:
Укрінформ
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