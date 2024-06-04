Компания Toyota прекратила поставки трех своих моделей: названа причина — Finance.ua

Компания Toyota прекратила поставки трех своих моделей: названа причина Сегодня 23:02 — Фондовый рынок

Компания Toyota прекратила поставки трех своих моделей: названа причина

Поставки Toyota Yaris Cross, Corolla Axio и Corolla Fielder приостановлены из-за выявленных ранее нарушений с фальсификацией данных.

Toyota провела сегодня пресс-конференцию, чтобы объяснить, что пошло не так. Глава Акио Тойода сообщил, что 31 мая Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии было проинформировано о том, как автопроизводитель использовал методы тестирования, отличные от установленных стандартов. Для этих трех автомобилей были выявлены неверные данные в тестах защиты пешеходов и пассажиров, а также ошибки в краш-тестах и ​​других методах испытаний для четырех моделей, которые с того времени сняты с производства: седана Crown предыдущего поколения, старых минивэнов Isis и Sienta, и Lexus RX четвертого поколения.

Toyota уверяет владельцев проблемных автомобилей, что «никаких проблем, противоречащих законам и правилам, у них нет. Поэтому нет необходимости прекращать эксплуатацию проблемных автомобилей». Однако поставки клиентам Corolla Axio, Corolla Fielder и Yaris Cross временно прекращены.

Более того, Toyota утверждает, что в некоторых случаях машины тестировались и проходили краш-тесты даже при более сложных условиях столкновения по сравнению с теми, которые упомянуты в сертификационных испытаниях.

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