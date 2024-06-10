Audi готовит компактный электрокар с большим запасом хода — Finance.ua

Audi готовит компактный электрокар с большим запасом хода 10.06.2024, 00:50 — Технологии&Авто

Audi готовит компактный электрокар с большим запасом хода

Audi официально подтвердила запуск нового компактного электромобиля, который станет младшим братом самых популярных моделей A3 и Q3. В отличие от модели A1, которая не получит преемника, новый электрокар будет представлять сегмент C и, возможно, получит название A2 e-tron или Q2 e-tron.

Изначально планировалось использовать платформу SSP, но из-за ее задержки к 2028 году новый автомобиль будет построен на основе платформы MEB+. По данным немецкой печати, он сможет проезжать до 700 км по циклу WLTP и поддерживать быструю зарядку до 200 кВт, что позволит заряжаться с 10 до 80% за 21 минуту. Эти характеристики сделают его лидером в своем сегменте, сравнимом с Peugeot E-3008.

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Разработка нового электрокара будет вестись совместно с моделями Skoda Elroq (2025) и Volkswagen ID. Tiguan (2026), но появится он чуть позже — в 2027 году. Производство будет налажено в Ингольштадте, Германия. Ожидается, что модель будет доступна как с задним приводом, так и полным (quattro), а также в спортивных версиях S и RS.

Если это будет кроссовер, возможно появление двух вариантов кузова: стандартного и Sportback в стиле купе, как у моделей Q3, Q4 e-tron и Q5.

Генеральный директор Audi Гернот Деллнер назвал будущий электрокар «чудесным, уникальным и самостоятельным» продуктом, разработка которого заняла всего три года. В ближайшие годы Audi планирует укрепить свои позиции на рынке электромобилей, сокращая отставание от главных конкурентов — BMW и Mercedes-Benz.

Ampercar По материалам:

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