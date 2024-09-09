Volvo отказалась от планов производить исключительно электромобили из-за снижения на них спроса — Finance.ua

Volvo отказалась от планов производить исключительно электромобили из-за снижения на них спроса Сегодня 22:04 — Технологии&Авто

Volvo отказалась от планов производить исключительно электромобили из-за снижения на них спроса

Шведская компания Volvo отказалась от планов стать к 2030 году производителем исключительно электромобилей.

Об этом пишет Euronews.

Теперь Volvo нацелена на то, чтобы к 2030 году электрифицированные автомобили составляли 90−100% ее мирового объема продаж. Это включает как только электромобили, так и гибридные модели.

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Кроме того, Volvo все еще рассчитывает стать когда-то при «благоприятных условиях» изготовителем полностью электрических автомобилей.

«Очевидно, что переход к электромобилям не будет линейным, и клиенты и рынки двигаются с разной скоростью принятия», — объяснили в Volvo.

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Компания подчеркнула, что сейчас 26% ее продукции — это полностью электрические автомобили, что является самой высокой долей среди конкурентов премиум-класса, отмечает Euronews.

Журналисты отмечают, что раньше покупать полностью электрические автомобили потребителей стимулировали государственные субсидии. Однако с истечением срока действия этих стимулов и падением цен на сырую нефть привлекательность владения полностью электрифицированным автомобилем уменьшилась.

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В июле генеральный директор французского автопроизводителя Renault Лука Де Мео признал, что клиенты до сих пор не готовы переходить на полностью электрические автомобили. Он призвал к большей гибкости в графике, имея в виду обязательство ЕС перейти на электромобили к 2035 году.

Немецкий производитель Porsche также сократил свою цель по продаже 80% полностью электрических автомобилей.

Другие основные производители, в частности Ford и Fiat, тоже выразили обеспокоенность, что до 2030 года невозможно перейти на электромобили.

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hromadske По материалам:

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