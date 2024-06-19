Volvo снимает с производства седан S60 — Finance.ua

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Volvo снимает с производства седан S60

Технологии&Авто
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Volvo снимает с производства седан S60
Volvo снимает с производства седан S60
Представитель Volvo подтвердил, что производство седана S60 на заводе в американской Южной Каролине прекратится в течение двух недель. Шведы лишаются «глобального» S60, чтобы сосредоточиться на электрическом флагмане — кроссовере EX90.
Универсал Volvo V60 пока останется в конвейере, а в Китае продолжат производить и седан S60, но только для внутреннего и австралийского рынков.
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Продажи Volvo S60 в США по итогам мая 2024 года взлетели почти вчетверо, но в абсолютном измерении объемы всегда были небольшими. Даже в самые успешные годы шведская марка не продавала более 20 тысяч седанов, тогда как BMW 3 Series и Mercedes-Benz C-Class находили в полтора-два раза больше покупателей.
О преемнике Volvo S60 пока вообще речь не идет, то есть 24-летняя история модели близка к завершению. Это означает, что в гамме Volvo останется один седан — S90. Впрочем, бестселлерами марки как в США, так и во всем мире именно кроссоверы. К примеру, в Северной Америке «делает кассу» XC90 (продано 40 тысяч штук по итогам 2023 года).
По материалам:
Автосвіт
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