Volvo снимает с производства седан S60 — Finance.ua

Volvo снимает с производства седан S60 Сегодня 06:21 — Технологии&Авто

Volvo снимает с производства седан S60

Представитель Volvo подтвердил, что производство седана S60 на заводе в американской Южной Каролине прекратится в течение двух недель. Шведы лишаются «глобального» S60, чтобы сосредоточиться на электрическом флагмане — кроссовере EX90.

Универсал Volvo V60 пока останется в конвейере, а в Китае продолжат производить и седан S60, но только для внутреннего и австралийского рынков.

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Продажи Volvo S60 в США по итогам мая 2024 года взлетели почти вчетверо, но в абсолютном измерении объемы всегда были небольшими. Даже в самые успешные годы шведская марка не продавала более 20 тысяч седанов, тогда как BMW 3 Series и Mercedes-Benz C-Class находили в полтора-два раза больше покупателей.

О преемнике Volvo S60 пока вообще речь не идет, то есть 24-летняя история модели близка к завершению. Это означает, что в гамме Volvo останется один седан — S90. Впрочем, бестселлерами марки как в США, так и во всем мире именно кроссоверы. К примеру, в Северной Америке «делает кассу» XC90 (продано 40 тысяч штук по итогам 2023 года).

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