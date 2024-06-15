Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию — Finance.ua

Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию
Компания Volvo Car AB объявила о переносе производства электромобилей из Китая в Бельгию.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Как утверждают в издании, помимо переноса производства моделей Volvo EX30 и EX90 в Бельгию, автопроизводитель также может перенести сборку некоторых моделей Volvo, предназначенных для Великобритании.
Прогнозируется, что Евросоюз сообщит производителям электромобилей в Китае уже на следующей неделе, будет ли он вводить временные тарифы с 4 июля, которые повысят импортные пошлины выше нынешнего уровня в 10%.
В ответ на намерения Евросоюза Китай обвинил его в «подавлении» китайских компаний и заявил, что будет принимать меры для защиты своих интересов.
По словам министра торговли КНР Ван Веньтао, обвинения в нарушении правил конкуренции против Китая абсолютно безосновательны. Он выразил надежду, что ЕС откажется от «торгового протекционизма и вернется на путь диалога и сотрудничества».
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